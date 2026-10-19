به گزارش خبرنگار مهر، عرشیا خوئینی، ملی‌پوش جوان هاکی ایران و از ورزشکاران شایسته شهر قیدار، که از شب گذشته بر اثر سانحه تصادف در بیمارستان بستری بود، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. این ورزشکار ۱۷ ساله که به‌تازگی از اردوی تیم ملی هاکی بازگشته بود.

رئیس هیئت هاکی استان زنجان، با تأیید این خبر اظهار کرد: عرشیا خوئینی، بازیکن تیم ملی هاکی و از استعدادهای ورزشی شهر قیدار، بر اثر شدت جراحات ناشی از سانحه تصادف جان خود را از دست داد.

علی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سن کم این ورزشکار و آینده روشنی که در عرصه هاکی پیش روی او قرار داشت، افزود: خوئینی تنها ۱۷ سال داشت و از دست دادن این ورزشکار جوان، ضایعه‌ای تلخ و سنگین برای جامعه ورزش، به‌ویژه خانواده بزرگ هاکی استان زنجان است.

رئیس هیئت هاکی استان زنجان با بیان اینکه این ملی‌پوش به‌تازگی از اردوی تیم ملی بازگشته بود، تصریح کرد: عرشیا خوئینی از بازیکنان مستعد هاکی بود که حضوری مؤثر در اردوی تیم ملی داشت و فقدان او خبری بسیار ناگوار برای جامعه ورزشی کشور به شمار می‌رود.

منفرد ادامه داد: درگذشت این ورزشکار جوان، علاوه بر خانواده و نزدیکانش، برای دوستان، هم‌تیمی‌ها، مربیان و تمامی افرادی که در مسیر ورزشی با او همراه بودند، اندوهی عمیق به همراه دارد.

وی با ابراز تأسف از این ضایعه تلخ تأکید کرد: یاد و خاطره عرشیا خوئینی در میان خانواده هاکی، دوستان و همراهانش زنده خواهد ماند و جامعه ورزشی استان زنجان این فقدان دردناک را با اندوه فراوان به سوگ می‌نشیند.