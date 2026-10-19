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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

نمایش اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده ارومیه در شب ۲۳۳ در سنگر خیابان

نمایش اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده ارومیه در شب ۲۳۳ در سنگر خیابان

ارومیه - مردم ولایی مبعوث شده ارومیه در موج ۲۳۳ شب های مقاومت ملی در حمایت از وطن و رهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6983340

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