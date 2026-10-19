https://mehrnews.com/x3dnx9 ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6983340 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ نمایش اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده ارومیه در شب ۲۳۳ در سنگر خیابان ارومیه - مردم ولایی مبعوث شده ارومیه در موج ۲۳۳ شب های مقاومت ملی در حمایت از وطن و رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6983340 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری دانش آموزان شهرستان قرچک در اجتماعات شبانه اجتماع دویستوسیوسوم تبریزیها؛تداوم حضور مردم در شبهای اقتدار ایران حضور پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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