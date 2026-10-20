کاظمی: اظهارات روبیو بازتاب رویکرد خصمانه غرب علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز سه شنبه ۲۸ مهر با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان درباره ایران گفت: این اظهارات از جنبه‌های مختلف قابل تأمل است و نشان می‌دهد که سخنان یک مقام، گاه بیش از آنکه مخاطب خود را توصیف کند، ماهیت، رویکرد و سیاست‌های گوینده را آشکار می‌سازد.

وی با اشاره به طرح مطالب نادرست درباره تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد: دشمنی مطرح‌شده در این اظهارات، تنها جمهوری اسلامی ایران را هدف نگرفته، بلکه ایران بزرگ، تاریخ و تمدن کهن آن و مردم این سرزمین را نیز نشانه رفته است.

کاظمی افزود: تحریف تاریخ، ارائه روایت‌های گزینشی و نادرست از وقایع، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوزهای نظامی و اقدامات خصمانه با عنوان دفاع از خود، از جمله شگردهای جنگ شناختی است؛ شگردهایی که ملت ایران با آن‌ها آشنایی دارد.

پیوند دادن تاریخ یونان باستان به توجیه تجاوزهای آمریکا

کاظمی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا گفت: تلاش برای پیوند زدن دولت آمریکا با فرهنگ یونان باستان و استفاده از روایت‌های نادرست تاریخی برای توجیه جنایات جنگی و اقدامات خصمانه، از نکات قابل تأمل این اظهارات است.

وی انتخاب یونان، به‌عنوان خاستگاه فلسفه و اندیشه غرب، برای بیان چنین مطالبی را معنادار دانست و افزود: این رویکرد نشان می‌دهد که قدرت بدون اندیشه و اخلاق چگونه می‌تواند انسان و تمدن را به بیراهه ببرد و اعتبار آن را مخدوش کند.

میراث مشترک ایران و یونان، ابزار کینه‌ورزی نیست

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روابط تاریخی ایران و یونان تصریح کرد: این روابط، با وجود فراز و نشیب‌ها، بخشی از میراث مشترک تمدن بشری است و باید زمینه‌ای برای گفت‌وگو و احترام متقابل میان فرهنگ‌ها باشد، نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی و بازتولید کینه‌های تاریخی.

کاظمی تأکید کرد: ما از پیشوایان فکری خود آموخته‌ایم که تاریخ را برای شناخت، فهم و عبرت‌آموزی بخوانیم؛ تمدن‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که از تاریخ برای درک متقابل بهره بگیرند، نه اینکه آن را به ابزاری برای نفرت‌سازی تبدیل کنند.

ایران، فراتر از یک پرونده تبلیغاتی سیاسی است

وی با تأکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی نیست. ایران، یک ملت، تمدن، تاریخ، فرهنگ و اراده ملی بزرگ است که نمی‌توان آن را در چند جمله تبلیغاتی خلاصه کرد یا با برچسب‌زنی، واقعیت‌های آن را نادیده گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت: ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی، بخشی از حافظه تاریخی ملت‌هاست؛ سرزمینی که از دوران باستان تا شکوفایی در دوره اسلامی، میراثی غنی در عرصه دادگری، دانش، فرهنگ، معنویت و اخلاق بر جای گذاشته است.

وی افزود: از این سرزمین، اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان، قهرمانان و حکمرانان بزرگی برخاسته‌اند که آثار و دستاوردهایشان در تاریخ جهان ماندگار شده است.

ایران با تهدید، تحریم و تحریف از تاریخ حذف نمی‌شود

کاظمی با انتقاد از رویکرد خصمانه آمریکا خاطرنشان کرد: راز ماندگاری ایران و هویت فرهنگی و تمدنی سترگ آن، ریشه‌داری تاریخی و اراده ملت بزرگ ایران است. تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد؛ ایران قرن‌ها در تاریخ جهان حضور داشته و نه با تهدید از تاریخ حذف می‌شود، نه با تحریم از اراده می‌افتد و نه با تحریف از حقیقت خود فاصله می‌گیرد.



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