حکم دادگاه لواسان اجرا شد؛ خروج ۲۴۱۰ مترمربع زمین ملی از تصرف

به گزارش خبرنگار مهر، یگان حفاظت منابع طبیعی شمیرانات با اجرای حکم دادگاه، ۲۴۱۰ مترمربع از اراضی ملی در مزرعه سادات لواسانات را از تصرف خارج کرد؛ در این پرونده فرد متصرف مدعی مالکیت این زمین‌ها نشد.

این اقدام بر اساس حکم صادرشده از شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه لواسان انجام شد.

بر پایه این گزارش، زمین‌های آزادشده در پلاک مزرعه سادات، در بخش لواسانات قرار دارند.

عملیات رفع تصرف پس از صدور حکم قضایی انجام شد و فرد متصرف نسبت به این اراضی ادعایی مطرح نکرد.

پس از پایان عملیات، زمین‌ها به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات تحویل داده شد.

این اداره اعلام کرده است که اقدامات قانونی و حفاظتی لازم را برای جلوگیری از تصرف دوباره این اراضی انجام خواهد داد.

یگان حفاظت منابع طبیعی، مسئول پاسداری از اراضی ملی و منابع طبیعی است و اجرای این حکم را در چارچوب حفظ انفال و حقوق بیت‌المال انجام داده است.