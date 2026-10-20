کاوشگر ژاپنی در راه رسیدن به قمر مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، مامویت MMX دیروز مصادف با ۱۹ اکتبر از مقر فضایی تانگاشیما در ژاپن آغاز شد. کاوشگر مخصوص این ماموریت سوار بر یک موشکH۳ از پد۲ این مقر در ساعت ۱۹:۴۱ دقیقه به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.

این ماموریت به رهبری آژانس فضایی ژاپن(JAXA) قرار است به مدار مریخ برود و در آنجا دو قمر این سیاره را مطالعه کند. اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، کاوشگر مامویت MMX نخستین فضاپیمایی خواهد بود که روی قمر فوبوس فرود می آید و نمونه از خاک آن را برای مطالعه به زمین برمی گرداند. محققان معتقدند نمونه مذکور به یک معمای قدیمی درباره منشا قمرها کمک و سرنخ هایی درباره مرحله آغازین تشکیل منظومه شمسی فراهم می کند.

این دهمین پرتاب موشک دو قسمتی H۳ است که به طور مشترک با همکاری JAXA و شرکت میتسوبیشی اینداستریز ساخته شده است. موشک ۶۳ متری مذکور پس از بلند شدن از پد پرتاب مسیری صعودی بر فراز اقیانوس آرام طی و چهار بوستر خود قبل از آنکه مدت زمان پرواز به دو دقیقه برسد، روشن کرد. وسیله پرتاب مذکور محموله خود را یک دقیقه و بیست ثانیه بعد رها کرد و به این ترتیب فضاپیمای ماموریت MMX به خلا فضا رفت.

MMX اکنون با نیروی خود در حالت حرکت به سمت مریخ است. این ترانزیت بین سیاره ای حدود ۱۰ ماه طول می کشد و قرار است فضاپیما در آگوست ۲۰۲۷ میلادی به سیاره سرخ برسد.