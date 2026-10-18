به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، کاوشگر بی سرنشین MMX که با همکاری آژانس های فضایی آمریکا و اروپا و همچنین دانشگاه ها و شرکت های فناوری متعددی ساخته شده به ایجاد زیربنا برای اکتشافات انسانی کمک می کند.

طبق اعلام سازمان فضایی ژاپن(JAXA) موشک H۳ کاوشگر MMX را از مقر فضایی تانگاشیما روز دوشنبه ساعت ۱۹:۴۱ دقیقه به وقت گرینویچ به فضا می برد. این فضاپیما یک سال بعد به نزدیکی مریخ می رسد و آنجا دور قمر فوبوس به مدت سه سال مدار می زند و سپس روی آن فرود می آید تا حداقل ۱۰ گرم از مواد سطح آن را جمع آوری کند.

یک کاوشگر به نام IDEFIX نخست، مشاهدات سطحی را با هدف تضمین ایمنی فرود انجام می دهد. یاسوهیرو کاواکاتسو مدیر پروژه MMX در این باره می گوید: نمونه برداری از فوبوس برای نخستین بار در جهان انجام می شود اما این بدان معناست که ماموریت مذکور نخستین سفر رفت و برگشت به سامانه مریخی است.

طبق اظهارات JAXA این ماموریت امکان استفاده از قمر فوبوس را با ایجاد ملزومات برای یک سفر رفت و برگشت به مریخ که برای اکتشافات مریخی توسط فضانوردان حیاتی است، بررسی خواهد کرد.

همچنین ماموریت مذکور قمر دیموس مریخ را نیز رصد می کند هرچند روی آن فرود نمی آید.

سازمان فضایی ژاپن امیدوار است این ماموریت نشان دهد چگونه مریخ و دو قمر آن، بخشی کلیدی از دانش درباره سازوکار تولد منظومه شمسی، شکل گرفته اند.

MMX با همکاری مرکز ملی مطالعات فضایی فرانسه(CNES)، مرکز هوافضای آلمان(DLR)، ناسا، سازمان فضایی اروپا و حدود ۲۰ دانشگاه و شرکت فناوری شکل گرفته است. توسعه پایه های فرود فضاپیما به خصوص کار سختی بود زیرا گرانش روی فوبوس بسیار ضعیف است.

لندر SLIM ژاپن در سال ۲۰۲۴ میلادی پس از فرود روی ماه واژگون شد اما همچنین داده ها را به زمین منتقل کرد و دو هفته شب ماه را دوام آورد.