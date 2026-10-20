احمد آرام درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر٬ احمد آرام از چهره‌های شاخص ادبیات داستانی معاصر ایران بود که در طول چند دهه فعالیت ادبی، با بهره‌گیری از فرهنگ بومی جنوب و تلفیق واقعیت و خیال، جهان داستانی ویژه‌ای خلق کرد و سهمی قابل‌توجه در بازتاب ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی بوشهر داشت.

این نویسنده بوشهری که در سال ۱۳۳۰ در بوشهر متولد شد، علاوه بر داستان‌نویسی، در حوزه نمایش‌نامه‌نویسی و فعالیت‌های مرتبط با سینما و تئاتر نیز تجربه داشت. آثار او به‌واسطه روایت‌های متفاوت، فضاهای وهم‌آلود و بهره‌گیری از عناصر فرهنگی و اقلیمی جنوب ایران، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات داستانی کشور پیدا کرده‌اند.

از جمله آثار شناخته‌شده احمد آرام می‌توان به «غریبه در بخار نمک»، «مرده‌ای که حالش خوب است»، «آن‌ها چه کسانی بودند؟»، «همین حالا داشتم چیزی می‌گفتم»، «به چشم‌های هم خیره شده بودیم»، «حلزون‌های پسر»، «بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم چند»، «باغ استخوان‌های نمور»، «تربیت‌کننده سگ‌ماهی» و «خوکچه بادنما» اشاره کرد.

مجموعه داستان «غریبه در بخار نمک» از آثار مورد توجه اوست که برایش افتخارات ادبی نیز به همراه داشت.

آرام در آثار خود، فرهنگ و زیست‌بوم جنوب را با شیوه‌های روایی نوآورانه درآمیخت و تجربه‌ای متمایز در داستان‌نویسی معاصر ایران ارائه کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در پیامی به مناسبت درگذشت احمد آرام آورده است: درگذشت استاد احمد آرام، داستان‌ نویس و نمایش‌نامه‌نویس برجسته و از چهره‌های اثرگذار ادبیات داستانی معاصر ایران، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه فرهنگی و ادبی استان بوشهر و کشور است.

محمدحسین زندویان اضافه کرد: روان‌شاد احمد آرام از جمله نویسندگانی بود که با نگاهی خلاقانه و روایتی متفاوت، فرهنگ، زیست‌بوم، خاطره‌ها و جهان خیال جنوب را به گستره ادبیات معاصر ایران پیوند زد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اقلیمی زادگاهش و تلفیق هنرمندانه واقعیت و خیال ، نام بوشهر را در عرصه ادبیات داستانی کشور بیش از پیش مطرح کرد. بی‌تردید آثار ارزشمند این نویسنده فرهیخته میراث ادبی بزرگی برای نسل‌های آینده و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر خواهد بود.