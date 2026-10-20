سریال «شکیب عیار» به نیمه رسید؛ اهمیت فیلمنامه آماده قبل از کلید زدن

بهروز مفید تهیه‌کننده سریال «شکیب عیار» که این روزها به کارگردانی سیدعلی هاشمی در حال ساخت است درباره آخرین وضعیت این سریال به خبرنگار مهر گفت: حدود ۵۰ درصد از تصویربرداری این مجموعه به پایان رسیده است و کار همچنان در شهرک سینمایی غزالی ادامه دارد. حمیدرضا پگاه، فاطمه گودرزی، نیلوفر کوخانی، امیرحسین صدیق و پیام احمدی‌نیا از بازیگران این سریال‌ هستند که به کارگردانی سیدعلی هاشمی پروسه تولید آن ادامه دارد.



وی با اشاره به فرایند تولید سریال ها که طی یک دوره زمانی به آنتن می رسد، اظهار کرد: تولید مجموعه‌های تلویزیونی فرایندی چندمرحله‌ای است که از شکل‌گیری ایده و نگارش فیلمنامه آغاز می‌شود و تا تصویربرداری، تدوین و پخش ادامه پیدا می‌کند. در این مسیر، هماهنگی میان عوامل تولید و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای آنتن اهمیت ویژه‌ای دارد.

مفید اضافه کرد: این روزها در کنار شرایط تولید، موضوع تأمین منابع مالی و مدیریت هزینه‌ها در تولید سریال، ضرورت بالایی دارد و در واقع در پروژه‌های نمایشی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان مراحل مختلف پروژه به یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد تولید تبدیل شده است.

این تهیه کننده با سابقه تلویزیون اظهار کرد: در کنار این ملاحظات، کیفیت نهایی اثر و توجه به نیاز مخاطب از اولویت‌های مهم سریال‌سازی است. تلویزیون با برخورداری از تجربه طولانی در تولید مجموعه‌های نمایشی، ظرفیت‌های متنوعی در اختیار دارد و بهره‌گیری از این تجربه، در کنار توجه به ایده‌های تازه و قصه‌های جذاب، می‌تواند به افزایش تنوع و جذابیت آثار کمک کند.

فیلمنامه؛ نقطه شروع یک مجموعه موفق

این تهیه‌کننده باسابقه در ادامه، کیفیت فیلمنامه را یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری و موفقیت مجموعه‌های نمایشی دانست و گفت: آماده‌بودن متن پیش از آغاز تولید، فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات داستان، پرداخت شخصیت‌ها و انتخاب بازیگران متناسب با نقش‌ها فراهم می‌کند. هرچه فیلمنامه پیش از ورود به مرحله تصویربرداری بیشتر مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد، زمینه مناسب‌تری برای هماهنگی میان داستان، بازی‌ها و شیوه کارگردانی فراهم خواهد شد. چنین رویکردی می‌تواند به انسجام بیشتر روایت و افزایش کیفیت محصول نهایی کمک کند.

وی اضافه کرد: توجه به مرحله نگارش و فراهم‌کردن فرصت کافی برای پرداخت متن، در کنار تجربه عوامل تولید، از جمله عواملی است که می‌تواند به تقویت مجموعه‌های نمایشی تلویزیون کمک کند. برخورداری از قصه‌ای جذاب و شخصیت‌هایی باورپذیر، همچنان یکی از مهم‌ترین راه‌های جلب توجه بیننده و حفظ همراهی او با یک سریال است.

مفید در پایان با اشاره به حضور حرفه ای ها و افراد شناخته شده در تلویزیون بیان کرد: این روزها بازیگران شناخته‌شده در سریال‌های تلویزیونی حضور دارند و باید زمینه همکاری با طیف گسترده‌تری از هنرمندان هم فراهم شود. استفاده از بازیگران باتجربه در کنار چهره‌های تازه، می‌تواند به تنوع بیشتر ترکیب بازیگران و شکل‌گیری فرصت‌های جدید در تولیدات نمایشی منجر شود.