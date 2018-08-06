ضبط «بچه مهندس» در بوستان ولایت ادامه دارد/ پیوستن بازیگران جدید

به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم مجموعه «بچه مهندس» به کارگردانی علی غفاری این روزها درحال تصویربرداری است و همزمان فیلمنامه سریال نیز در حال نگارش است.

فاز دوم این مجموعه این روزها در لوکیشنی در بوستان ولایت پیگیری می شود و عوامل به صورت رج زنی مشغول تصویربرداری هستند.

فاز دوم سریال در حدود ۲۰ قسمت نوجوانی های جواد جوادی را به تصویر می کشد که مانی رحمانی نقش وی را بازی می کند و تاکنون ۵۰ درصد از تصویربرداری این سریال به تهیه کنندگی سعید سعدی انجام شده است.

به تازگی سیما تیرانداز و علی اوسیوند به جمع بازیگران این سریال اضافه شده اند و به زودی بازیگران دیگر نیز به پروژه خواهند پیوست. همچنین پرویز پورحسینی، بهاره رهنما، بهناز جعفری، اندیشه فولادوند، افشین نخعی، سلمان فرخنده، سیاوش چراغی پور، فرزین محدث، سوگل طهماسبی، عباس جمشیدی فر، حمید شریف زاده از بازیگرانی هستند که هم در فاز یک و هم در فاز دو حضور دارند و در کنار آنها بازیگران دیگری هم به کار پیوسته اند.

فاز اول سریال «بچه مهندس» ماه رمضان روی آنتن شبکه دو رفت و ادامه این سریال قرار است پاییز دوباره به پخش برسد.

عوامل سریال عبارتند از تهیه کننده: سعید سعدی، کارگردان: علی غفاری، نویسنده: سجاد ابوالحسنی، مدیرتصویربرداری: رضا شیخی، مدیر برنامه ریزی: سعید نقدزاده، طراح صحنه: حمید شهیری، طراح لباس: مژگان عیوضی، طراح چهره پردازی: محسن بابایی، مدیر صدابرداری: رضا تهرانی، سرپرست گروه کارگردانی: محمدجواد کاسه ساز، تدوین: ناصر فخری.