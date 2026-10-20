به گزارش خبرنگار مهر، ساخت یک مدرسه ۹ کلاسه در شهر فرون‌آباد پاکدشت صبح سه شنبه با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، آغاز شد.

این پروژه با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در فاز نخست و با هدف افزایش سرانه آموزشی در این شهر اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام استانداری تهران، مدرسه جدید فرون‌آباد ۱۲۰۰ مترمربع زیربنا خواهد داشت، مراسم کلنگ‌زنی آن در چارچوب اجرای مصوبات دور نخست سفر استاندار به پاکدشت برگزار شد.

اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی یادشده مربوط به فاز نخست پروژه است و به گفته مسئولان، احداث این مدرسه با هدف توسعه فضاهای آموزشی و افزایش سرانه تحصیلی انجام می‌شود تا فرصت‌های برابرتری برای دانش‌آموزان فرون‌آباد فراهم شود.

بر پایه این گزارش، ساخت این مدرسه یکی از مصوبات سفر نخست استاندار تهران به پاکدشت بوده و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.