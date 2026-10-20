پیشنهاد ایجاد «پردیس بیمه» در پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، موسی رضایی رئیس‌کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران این مجموعه با حضور در منطقه نوآوری ایران با دستاوردهای این مجموعه آشنا شدند.

در این بازدید، مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس، گزارشی از روند توسعه این مجموعه، شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان مستقر و خدمات ارائه‌شده به آنها ارائه کرد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در پارک فناوری پردیس، پیشنهاد استقرار پژوهشکده بیمه، شرکت‌های بیمه و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری بیمه یا اینشورتک‌ها را در این مجموعه مطرح کرد.

بر اساس این پیشنهاد، ایجاد «پردیس بیمه» می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی و نوآورانه، گسترش همکاری‌های فناورانه و تقویت تعامل میان صنعت بیمه و زیست‌بوم فناوری کشور فراهم کند.

بازدید از بخش‌های مختلف شرکت‌های عصر نوین و آمیتیس و گفتگو با مدیران و کارکنان این شرکت‌ها دیگر برنامه رئیس‌کل بیمه مرکزی در بازدید از منطقه نوآوری ایران بود.

رضایی در این بازدیدها بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل شرکت عصر نوین در حوزه فناوری و زیرساخت تأکید کرد و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را در صنعت بیمه حائز اهمیت دانست.