به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لیاقی اظهار کرد: با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل امور مالیاتی استان، پروژه توسعه و تعریض محور کردکوی-بندرترکمن-آققلا در فهرست طرحهای مشمول «نشاندار کردن مالیاتها» قرار گرفت و امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در تأمین منابع مالی این پروژه فراهم شد.
وی افزود: در قالب این طرح، ۸۷۸ مؤدی مالیاتی محل هزینهکرد مالیات خود را برای اجرای این پروژه انتخاب کردند که نتیجه آن تأمین بیش از ۲۴ میلیارد تومان اعتبار بود. این منابع پس از طی مراحل قانونی به پروژه ابلاغ و در اجرای عملیات عمرانی هزینه خواهد شد.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی دارد، گفت: «نشاندار کردن مالیاتها» علاوه بر کمک به تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی، موجب شفافیت بیشتر در هزینهکرد مالیاتها و افزایش آگاهی مؤدیان از اثرگذاری پرداختهای آنان در توسعه زیرساختهای استان میشود.
لیاقی با اشاره به اهمیت محور کردکوی-بندرترکمن-آققلا اظهار کرد: این مسیر به طول ۵۴ کیلومتر یکی از محورهای مهم ارتباطی گلستان است که عملیات توسعه و تعریض آن با استفاده از اعتبارات ملی و با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت تردد و بهبود کیفیت حملونقل در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت طرح «نشاندار کردن مالیاتها» میتواند روند تأمین اعتبار پروژههای اولویتدار عمرانی را تسریع کند و ادارهکل راه و شهرسازی گلستان نیز بهرهگیری از این ظرفیت را در دستور کار خود قرار داده است.
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