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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

جهان آبادی به مدال برنز شنا ۱۰۰ متر قورباغه مردان رسید

جهان آبادی به مدال برنز شنا ۱۰۰ متر قورباغه مردان رسید

شناگر کشورمان با قرار گرفتن در رده‌ سوم فینال رقابت‌های ۱۰۰ متر قورباغه مردان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در فینال مسابقات ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ به مصاف حریفانش رفت.

او با ۷ شناگر دیگر از کشورهای هنگ‌کنگ، قزاقستان، سنگاپور، هند، قطر و ژاپن به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۱:۱۳:۴۷ و قرار گرفتن در رده سوم به مدال برنز دست یافت.
شناگران ژاپنی و قطری مدال‌های طلا و نقره را از آن خود کردند.

شناگران کشورمان روز گذشته صاحب یک مدال طلا و یک نقره توسط ضیغمی‌نژاد و ایزدیار شده بودند.

نمایندگان ایران امروز نیز موفق به کسب یک مدال نقره و ۲ برنز دیگر نیز شده بودند.

کد مطلب 6984099

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