علی الفت نیا نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸، علی الفت‌نیا ملی‌پوش کشورمان با حریفانی از مالزی، هند، چین و ازبکستان رقابت کرد.



الفت‌نیا در این رقابت با رکورد ۶.۱۳ متر و کسب امتیاز ۸۹۶، به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.



همچنین ورزشکاران چین و ازبکستان در رده‌های اول تا سوم ایستادند.