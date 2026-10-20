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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

علی الفت نیا نایب قهرمان شد

علی الفت نیا نایب قهرمان شد

علی الفت نیا در مسابقات پرش طول توانست به مدال نقره دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸، علی الفت‌نیا ملی‌پوش کشورمان با حریفانی از مالزی، هند، چین و ازبکستان رقابت کرد.

الفت‌نیا در این رقابت با رکورد ۶.۱۳ متر و کسب امتیاز ۸۹۶، به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.

همچنین ورزشکاران چین و ازبکستان در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

کد مطلب 6984176

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