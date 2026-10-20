علی الفت نیا نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸، علی الفتنیا ملیپوش کشورمان با حریفانی از مالزی، هند، چین و ازبکستان رقابت کرد.
الفتنیا در این رقابت با رکورد ۶.۱۳ متر و کسب امتیاز ۸۹۶، به مقام دوم رسید و صاحب مدال نقره شد.
همچنین ورزشکاران چین و ازبکستان در ردههای اول تا سوم ایستادند.
علی الفت نیا در مسابقات پرش طول توانست به مدال نقره دست پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت پرش طول کلاس T۳۷/T۳۸، علی الفتنیا ملیپوش کشورمان با حریفانی از مالزی، هند، چین و ازبکستان رقابت کرد.
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