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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

هفت تبعه غیرمجاز در جلفا جمع‌آوری شدند

هفت تبعه غیرمجاز در جلفا جمع‌آوری شدند

جلفا- فرمانده انتظامی شهرستان جلفا از شناسایی و جمع‌آوری هفت تبعه غیرمجاز در محور جلفا ـ خوی خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر، سرهنگ میکائیل صادقلو عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح هجرت‌ و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز، موضوع در دستور کار مأموران یگان امداد شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران هنگام گشت‌زنی در محور جلفا ـ خوی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و پس از توقیف آن، هفت تبعه غیرمجاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با بیان اینکه افراد دستگیرشده به مراجع قضایی تحویل داده شدند، گفت: این افراد با هماهنگی‌های انجام‌شده به کشورهای خود بازگردانده خواهند شد.

صادقلو از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6984311

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