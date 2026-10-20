به گزاش خبرنگار مهر، سرهنگ میکائیل صادقلو عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح هجرت‌ و برخورد با ورود اتباع غیرمجاز، موضوع در دستور کار مأموران یگان امداد شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران هنگام گشت‌زنی در محور جلفا ـ خوی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و پس از توقیف آن، هفت تبعه غیرمجاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با بیان اینکه افراد دستگیرشده به مراجع قضایی تحویل داده شدند، گفت: این افراد با هماهنگی‌های انجام‌شده به کشورهای خود بازگردانده خواهند شد.

صادقلو از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.