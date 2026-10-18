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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

جمع آوری ۶ نفر اتباع غیرمجاز در چاراویماق

جمع آوری ۶ نفر اتباع غیرمجاز در چاراویماق

چاراویماق- فرمانده انتظامی چاراویماق از جمع آوری ۶ تبعه بیگانه که بصورت غیرمجاز وارد شهرستان شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر شامگاه یکشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود اتباع بیگانه به سطح شهرستان و در راستای اجرای طرح هجرت و جمع آوری اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرارگرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی با همکاری ماموران انتظامی پاسگاه آغزیارت، ۶ تبعه غیرمجاز را در محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و جمع آوری کردند که با هماهنگی های به عمل آمده، به کشورهای خودشان بازگردانده خواهند شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و بکارگیری اتباع غیر مجاز، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6982088

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