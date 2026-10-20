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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

برداشت ۳۵۰ کیلوگرم شیرابه باریجه از مراتع ییلاقی میامی

برداشت ۳۵۰ کیلوگرم شیرابه باریجه از مراتع ییلاقی میامی

میامی- رئیس منابع طبیعی میامی از برداشت۳۵۰ کیلوگرم شیرابه باریجه در ۲۰۰ هکتار مراتع ییلاقی فرومد خبر داد و گفت: بهره‌برداری اصولی گیاهان دارویی و توسعه فرآوری آن‌ها مورد تأکید است.

ابراهیم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای عملیات بهره‌برداری از گیاه دارویی باریجه در مراتع این شهرستان اظهار کرد: این اقدام با مشارکت مرتع‌داران در سطح ۲۰۰ هکتار از مراتع ییلاقی فرومد ـ فیروزآباد انجام شد.

وی به برداشت بیش از ۳۵۰ کیلوگرم شیرابه باریجه اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری اصولی از این گیاهان، علاوه بر کمک به حفاظت و احیای مراتع، می‌تواند زمینه افزایش درآمد مرتع‌داران و بهبود معیشت جوامع محلی را فراهم کند.

رئیس اداره منابع طبیعی میامی گیاهان دارویی را یکی از ظرفیت‌های اقتصادی منابع طبیعی دانست و افزود: جلوگیری از خام فروشی محصولات گیاهان دارویی مورد تاکید است.

صادقی یادآور شد: فرآوری این محصولات و ایجاد زنجیره ارزش، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی مراتع دارد.

وی اضافه کرد: توسعه صنایع فرآوری گیاهان دارویی در داخل کشور می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی مناطق روستایی و افزایش درآمد بهره برداران کمک کند.

وی با تأکید بر رعایت ضوابط فنی در برداشت گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری اصولی از این منابع، نقش مهمی در حفظ پوشش گیاهی، پایداری مراتع و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی برای نسل‌های آینده دارد.

کد مطلب 6984364

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