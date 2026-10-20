برداشت ۳۵۰ کیلوگرم شیرابه باریجه از مراتع ییلاقی میامی

ابراهیم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای عملیات بهره‌برداری از گیاه دارویی باریجه در مراتع این شهرستان اظهار کرد: این اقدام با مشارکت مرتع‌داران در سطح ۲۰۰ هکتار از مراتع ییلاقی فرومد ـ فیروزآباد انجام شد.

وی به برداشت بیش از ۳۵۰ کیلوگرم شیرابه باریجه اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری اصولی از این گیاهان، علاوه بر کمک به حفاظت و احیای مراتع، می‌تواند زمینه افزایش درآمد مرتع‌داران و بهبود معیشت جوامع محلی را فراهم کند.

رئیس اداره منابع طبیعی میامی گیاهان دارویی را یکی از ظرفیت‌های اقتصادی منابع طبیعی دانست و افزود: جلوگیری از خام فروشی محصولات گیاهان دارویی مورد تاکید است.

صادقی یادآور شد: فرآوری این محصولات و ایجاد زنجیره ارزش، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی مراتع دارد.

وی اضافه کرد: توسعه صنایع فرآوری گیاهان دارویی در داخل کشور می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی مناطق روستایی و افزایش درآمد بهره برداران کمک کند.

وی با تأکید بر رعایت ضوابط فنی در برداشت گیاهان دارویی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری اصولی از این منابع، نقش مهمی در حفظ پوشش گیاهی، پایداری مراتع و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی برای نسل‌های آینده دارد.