برداشت ۷ تن شیرابه باریجه از مراتع آرادان؛ ضرورت حفاظت از رویشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح شنبه در بازدید از مراتع ییلاقی حوزه رامه در شمال شهرستان آرادان، از برداشت گیاه دارویی، صنعتی و معطر باریجه خبر داد و افزود: برداشت باریجه باید مطابق دستورالعمل‌های فنی و در زمان مناسب انجام شود.

وی اظهار کرد: رعایت اصول علمی در برداشت این گیاه، علاوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی و توان اکولوژیکی مراتع، زمینه بهره‌برداری پایدار از این گونه ارزشمند را برای سال‌های آینده فراهم می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان، گیاهان دارویی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی مراتع دانست و تاکید داشت: توسعه اصولی بهره‌برداری از این ظرفیت می‌تواند ضمن حفاظت از منابع طبیعی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد بهره‌برداران داشته باشد.

رهایی با اشاره به اینکه مراتع ییلاقی آرادان از مهم‌ترین رویشگاه‌های باریجه در استان به شمار می‌رود، تصریح کرد: صیانت از این ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی و اجرای دقیق ضوابط بهره‌برداری، ضرورتی اساسی برای حفظ سرمایه‌های طبیعی استان است.

وی همچنین با تشریح مسئولیت بخش‌های مختلف در فرآیند برداشت باریجه، ادامه داد: نظارت بر برداشت اصولی بر عهده معاونت فنی و اداره مرتع است و یگان حفاظت منابع طبیعی نیز با پایش مستمر عرصه‌ها، از تخریب و بهره‌برداری غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از پیش‌بینی برداشت بیش از هفت هزار کیلوگرم شیرابه باریجه از مراتع ییلاقی شهرستان آرادان در سال جاری خبر داد و یادآور شد: این میزان برداشت، جایگاه ویژه آرادان را در تولید این محصول ارزشمند نشان می‌دهد.

رهایی در دیدار با بهره‌برداران نیز بر رعایت مفاد پروانه‌های بهره‌برداری و جلوگیری از آسیب به بوته‌های باریجه تأکید کرد و افزود: مشارکت مرتعداران را یکی از ارکان اصلی مدیریت پایدار مراتع دانست.

وی خاطر نشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی بهره‌برداران امکان‌پذیر نیست و افزایش آگاهی و مشارکت آنان، موفقیت برنامه‌های حفاظتی و احیایی را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مقرر شد تمامی مجریان و بهره‌برداران طرح برداشت باریجه، معادل ۱۰ درصد از تناژ قرارداد برداشت شیرابه نسبت به جمع‌آوری و تحویل بذر این گونه اقدام کنند تا در فصل پاییز، عملیات احیا، اصلاح و توسعه رویشگاه‌های باریجه با نظارت کارشناسان منابع طبیعی اجرا شود.