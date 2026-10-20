خورشیدی: کاهش تدریجی دما در تهران ادامه خواهد داشت

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران طی پنج روز آینده خبر داد و اعلام کرد که آسمان پایتخت در این مدت کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

وی با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی افزود: از عصر امروز تا چهارشنبه، در مناطق شمالی استان به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، احتمال رشد ابر، رگبار باران و در برخی ساعات رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با استناد به هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۵۳ توضیح داد: شرایط جوی یادشده در ارتفاعات شمالی استان تا روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت.

خورشیدی همچنین از احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از بعدازظهر امروز تا چهارشنبه در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات استان خبر داد و گفت: در نواحی جنوبی و غربی، وزش باد می‌تواند در برخی ساعات با خیزش موقت گردوخاک همراه شود.

وی در پایان با تأکید بر روند تغییرات دمایی استان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کاهش تدریجی دمای هوا طی پنج روز آینده در سطح استان تهران مورد انتظار است.