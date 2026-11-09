به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در مراسم گرامیداشت روز ملی بازرسی، با تبریک این مناسبت به مجموعه بازرسی فرماندهی انتظامی کشور، اظهار داشت: آنچه امروز شایسته تبریک و قدردانی است، صرفاً نصب درجه و دریافت نشان سازمانی نیست، بلکه برخورداری از صلاحیت‌های امنیتی، مکتبی و شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای است که کارکنان در مسیر خدمت و رشد سازمانی به دست آورده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت احراز صلاحیت‌های امنیتی کارکنان افزود: دستیابی به این جایگاه حاصل ارزیابی‌های دقیق، بررسی سوابق، رفتار و عملکرد فردی و خانوادگی و احراز معیارهای تعیین‌شده از سوی حفاظت اطلاعات است. اینکه یک فرد بتواند با موفقیت از این مراحل عبور کند، نشان‌دهنده درایت، بلوغ سازمانی و برخورداری از صلاحیت‌های لازم برای پذیرش مسئولیت در مجموعه انتظامی است.

سردار شرفی، صلاحیت‌های مکتبی را از دیگر معیارهای مهم رشد و ارتقای سازمانی برشمرد و تصریح کرد: سازمان با بررسی و ارزیابی، به این جمع‌بندی رسیده است که فرد از اعتقادات و صلاحیت‌های مکتبی لازم برای پذیرش مسئولیت برخوردار است؛ اما در کنار این دو مؤلفه، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن شایستگی‌های فردی، مهارت‌های شغلی و تخصصی است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با تأکید بر اهمیت مهارت‌های فردی و مدیریتی خاطرنشان کرد: توانمندی‌هایی همچون مهارت ارتباطی، مشارکت‌پذیری، اقناع‌سازی، مدیریت بحران، قدرت بیان، شجاعت، قدرت تعامل و توانایی ایجاد همدلی و نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها، از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند اثربخشی مدیران و کارکنان را در انجام مأموریت‌ها افزایش دهد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی بازرسی در ساختار فراجا بیان کرد: بازرسی، معیار سلامت، قانون‌گرایی و قانون‌مداری سازمان است. فرماندهی با اعتماد به نیروهای شایسته، توانمند و برخوردار از بلوغ سازمانی، مسئولیت نظارت و ارزیابی عملکرد مجموعه را به آنان واگذار می‌کند تا با رصد دقیق بخش‌های مختلف، واقعیت‌ها را به‌درستی منعکس کرده، فرماندهی را در اتخاذ تصمیم‌های صحیح یاری دهند و از شکل‌گیری و گسترش انحرافات جلوگیری کنند.

سردار شرفی ادامه داد: امروز اگر سازمان انتظامی در ابعاد مختلف مأموریتی، سازمانی پویا، کارآمد و مورد اعتماد مردم است و در عرصه‌های گوناگون افتخارات ارزشمندی کسب کرده، بخش مهمی از این دستاوردها مرهون تلاش، هوشمندی، دقت نظر و مجاهدت‌های مجموعه بازرسی است؛ چراکه بسیاری از واقعیت‌ها و مسائل را بازرسان می‌بینند و به‌موقع منعکس می‌کنند و همین نظارت مؤثر، زمینه‌ساز حفظ سلامت و پویایی سازمان می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورداری بازرسان از ایمان، انگیزه و استحکام اعتقادی گفت: بازرسان باید همچون دژی مستحکم در برابر آسیب‌ها و انحرافات باشند؛ دژی که از ایمان، بصیرت، توانمندی حرفه‌ای و انگیزه خدمت برخوردار باشد و بتواند از سرمایه‌های سازمانی و اعتماد مردم صیانت کند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مؤثر مدیریت بازرسی در ارتقای سلامت سازمانی، از تلاش‌های سردار معصوم بیگی، رئیس بازرسی کل فراجا، قدردانی کرد و اظهار داشت: ایشان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرای طرح‌های ارزشمند، گام‌های مؤثری در ارتقای سلامت و تقویت نظام بازرسی برداشته‌اند که شایسته تقدیر است.

وی در پایان با تشکر از فرمانده کل انتظامی کشور به‌دلیل توجه ویژه به جایگاه بازرسی و اختصاص روزی برای پاسداشت تلاش‌های این مجموعه، ابراز امیدواری کرد: با تداوم همدلی، تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان، سازمان انتظامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روزبه‌روز سربلندتر و مقتدرتر از گذشته در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.