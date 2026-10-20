به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، در هفتادوسومین سالگرد تأسیس این انجمن اظهار کرد: ضمن اعتقاد راسخ به دو شرکت بزرگ کشتیرانی ایران که بر پایه سرمایه‌گذاری و ارائه انواع خدمات، در حوزه‌های مختلف به کشور خدمت کرده‌اند، معتقدیم اگر امروز شایستگی‌های این شرکت‌ها را به رسمیت نشناسیم، به کشور خیانت کرده‌ایم.

براساس اعلام انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته، وی افزود: بیش از ۱۵ سال است که دست‌کم در سه دوره دولت، این موضوع را متذکر شده‌ایم. همواره بزرگی به معنای موفقیت نیست و کثرت نیز لزوماً توفیق را به دنبال ندارد. روزی خواهد رسید که ناچار شویم برای سرپا نگه داشتن اقتصاد کشور، از شرکت‌هایی کمک بخواهیم که امروز شاهد بی‌مهری دولت نسبت به آن‌ها هستیم؛ همان‌طور که امروز نیز چنین اتفاقی افتاده است.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تصریح کرد: شرکت‌هایی که تا دو یا سه سال پیش، برخی آن‌ها را خارجی می‌دانستند و متهم می‌کردند، نمایندگانی بودند که با کنار گذاشتن نمایندگی‌های خارجی توانستند شرکت‌های کوچک کشتیرانی تأسیس کنند و امروز در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند و در جنوب کشور، جایی که کشتی‌های بزرگ امکان تردد ندارند، به فعالیت خود ادامه دهند. چرا برای این شرکت‌ها گوش شنوایی وجود نداشت؟ چرا دولت به‌جای کمک به ما، روزبه‌روز بر فشارهای مالیاتی افزود؟ چرا به‌جای همراهی با ما، تسهیلات لازم را در اختیارمان قرار نداد؟

وی یادآور شد: خواسته ما این است که دولت بپذیرد اقتصاد دولتی دیگر نسخه شفابخش نیست. این جنگ نامیمون ثابت کرد که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند اقتصاد کشور را اداره کند. امروز دولت برای اداره کشور به بخش خصوصی در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی، دریایی و سایر بخش‌ها نیاز دارد.

پل‌مه در پایان خاطرنشان کرد: آیا امروز زمان آن نرسیده است که پایداری را با پایمردی گره بزنیم و کاری کنیم که بخش خصوصی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ این بخش خصوصی همان بخشی است که کشتی‌هایش در همین آب‌های خلیج فارس، هدف سنتکام جنایتکار قرار گرفته‌اند.