به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در نشست با نماینده اهواز و رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های بازنشستگان استان خوزستان، گفت: در شرایط کنونی، معیشت و درمان دو کارویژه اصلی تأمین‌اجتماعی هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در همین راستا، حتی پیگیری‌های اقتصادی نیز برای ارتقای این دو حوزه دنبال می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی کشور با افتخار در حال خدمت به مردم هستیم. در این وضعیت هیچ چیز مهم‌تر از پایداری و تداوم خدمات کلیدی نیست و این موارد اولویت اساسی امروز تأمین‌اجتماعی هستند.

محمدی با تأکید بر اینکه بازنشستگان بزرگ‌ترین سرمایه سازمان تأمین‌اجتماعی‌اند، تصریح کرد: ما به‌عنوان سازمان، این مهم را به‌خوبی درک می‌کنیم.

پرداخت ۴ همت از مطالبات بیمه تکمیلی

وی ادامه داد: سازمان تأمین‌اجتماعی تقریباً به اندازه کل حقوقی که دولت به کارکنان خود می‌پردازد، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت می‌کند. برای انجام این مهم و با توجه به شرایط امروز کشور، برنامه عبور از این وضعیت در قالب برنامه‌ای شش‌ماهه تدوین شده است.

محمدی تصریح کرد: در دو ماه گذشته حدود ۴ همت در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت شده است. در همین چارچوب، از آبان‌ماه منابع بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی مستقیماً به حساب جداگانه‌ای به‌عنوان حساب واسط واریز و نگهداری می‌شود و در بخش مربوطه هزینه خواهد شد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان منعقد خواهد شد و درباره دیون سال گذشته نیز تعیین تکلیف می‌شود.

وی همچنین گفت: در بخش درمان ملکی، بر اساس توافق با وزارت بهداشت، ۵۰ درصد بدهی تأمین‌اجتماعی به مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد به‌صورت اوراق گام پرداخت خواهد شد. همچنین بدهی مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۴ تقریباً تسویه شده است.

استفاده از ظرفیت اوراق گام

محمدی گفت: در چارچوب اوراق گام، حدود ۲۰۰ همت از مطالبات تأمین‌اجتماعی از کارفرمایان در جریان وصول قرار می‌گیرد.

وی افزود: از بانک مرکزی انتظار می‌رود در خصوص مراودات مالی سازمان تأمین‌اجتماعی همکاری لازم را داشته باشد. باید بتوانیم با کمک نظام بانکی کشور، منابع لازم سازمان را تأمین کنیم.

پرداخت‌های بیمه بیکاری

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در بودجه سال جاری، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت لحاظ شده است.

محمدی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته حدود یک‌ونیم میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند، گفت: سال گذشته ماهانه ۲.۵ همت و در سال جاری ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت شده است.

افزایش تعداد وام‌های بازنشستگی

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی درباره اجرای طرح تأمین رفاه گفت: از ماه آینده، در بیستم هر ماه کل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به‌ صورت اعتبار خرید در اختیار آنان قرار می‌دهیم. حقوق بازنشستگان نیز در روزهای مشخصی از هر ماه به حساب آنان واریز می‌شود.

وی افزود: همچنین سرویس‌های متنوع دیگری برای استفاده بازنشستگان در نظر گرفته خواهد شد.

محمدی ادامه داد: تعداد وام‌های بازنشستگان نیز از ماه آینده به ماهانه ۴۰ هزار مورد افزایش خواهد یافت، در حالی که تاکنون ماهانه ۳۰ هزار مورد تسهیلات پرداخت می‌شد.

خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهام‌داری

محمدی درباره تکلیف قانونی خروج از بنگاه‌داری گفت: بر اساس تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، به‌دنبال خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهام‌داری هستیم. در واقع، سرمایه‌گذاری را از بنگاه‌داری به سهام‌داری تغییر خواهیم داد.

وی تأکید کرد: این اقدامات برای تبدیل سرمایه تأمین‌اجتماعی به پشتوانه بازنشستگان انجام می‌شود.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: خروج از بنگاه‌های زیان‌ده با فروش بنگاه‌ها دو موضوع متفاوت است. برخی بنگاه‌ها برای تأمین‌اجتماعی دارایی محسوب نمی‌شوند.

استفاده از ظرفیت مولدسازی برای توسعه درمان

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی درباره موضوعات مربوط به استان خوزستان گفت: آنژیوگرافی و اتاق جراحی قلب در قالب مصوبات مربوط به بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز جزو اولویت‌ها هستند و پیگیری‌های مربوطه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: برای پیشبرد موضوعات حوزه درمان در استان‌ها باید از ظرفیت مولدسازی بهره ببریم.

محمدی با اشاره به اینکه پروژه درمانگاه شهرستان باوی در ملاثانی ۱۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: یکی از اولویت‌های حوزه درمان، تقویت کادر پزشکی است.

اقدامات توسعه‌ای بخش درمان

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای تسهیل امور حوزه درمان تأمین‌اجتماعی گفت: درباره پرکیس پزشکان اقداماتی انجام شده است. فرایند استخدام ۴ هزار پرستار نیز برای تقویت کادر درمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور در حال اجراست.

محمدی تصریح کرد: برای نخستین بار مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بیمه‌ای برای توسعه بخش درمان نشان‌دار خواهد شد.

برنامه‌ریزی در تأمین معیشت و رفاه بازنشستگان

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی درباره برنامه‌ها و اقدامات حوزه رفاه و معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران گفت: در مجموع به‌دنبال تسهیل امور بازنشستگان، به‌ویژه در حوزه‌های معیشت و درمان، هستیم.

به گفته محمدی، برای تأمین معیشت و رفاه بازنشستگان چندین برنامه ویژه تدوین شده و در دست اقدام است.