ایام فاطمیه هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه جمادی الاول و ایام عزاداری فاطمیه اول مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.
برنامه عزاداری تعدادی از هیئت ها و مساجد بدین شرح است:
مسجد دانشگاه تهران
سخنران: حجت الاسلام محسن قنبریان
مرثیه خوان:مهدی رسولی
زمان:۲۹مهرتا ۱ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان انقلاب اسلامی
مسجد حضرت امیر(ع)
سخنران: حجت الاسلام علوی تهرانی
مرثیه خوان:علی اکبرزاد فرج
زمان: از ۲۸مهر ماه تا اول آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان کارگرشمالی
مسجدارباب
مرثیه خوان: محمدرضا پیروز
زمان: دوم آبان ماه بعد ازنماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شهید درودیان
مسجدامام رضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مرثیه خوان:وحید دادوندی،وحیدمرادی
زمان: از ۲۹مهر به مدت سه شب ساعت ۱۸:۳۰
نشانی:ازگل،خیابان نوبهار
مسجد مهدویه
سخنران:حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان:مهدی اقدم نژاد، حنیف طاهری
زمان: از ۲۸ مهر به مدت سه شب بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: چهارراه مولوی، کوچه برادران حاتمی
مسجد صاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
مرثیه خوان: محمدرضا بذری، رضا بخشیان،روح الله بهمنی
زمان: از ۲۹ مهرماه تا ۸ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: سعادت آباد
مسجد گیاهی
سخنران:حجت الاسلام بندانی نیشابوری
مرثیه خوان:مصطفی نظری،محمدحسین پویانفر
زمان: از ۲۸ مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۱
نشانی:تجریش
مسجدجامع ولیعصر(عج)
سخنران: حجت الاسلام نیازی
مرثیه خوان:مرتضی خادمی، محسن عراقی، مهرداد ملکی،حمید ویسی
زمان: از ۲۹ مهر به مدت سه شب ساعت ۲۱
نشانی:شهرک راه آهن،بلوار برادران،خیابان شهید زینعلی
مسجدنیک عهد
سخنران:حجت الاسلام عباس عقیقی
مرثیه خوان:مجیدشهرابی،حامدمیرزاعلی
زمان: از ۳۰مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:اتوبان محلاتی،خیابان ارجمندی
مسجد جامع امام سجاد(ع)
سخنران: حجت الاسلام عالی
مرثیه خوان: محمدرضا بذری، مهدی سلحشور، جواد برزگر
زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۶شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه
مسجدارک
سخنران: حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق
مرثیه خوان: منصور ارضی
زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ۱۵خرداد
مسجدکنی
سخنران: حجت الاسلام دانایی
مرثیه خوان: مجتبی متولیان
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان حسین آباد، خیابان شهید جوانشیر
مسجد جلیلی
سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان
مرثیه خوان: حمید دادوندی
زمان: از ۲۹ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان فردوسی، انتهای خیابان ایرانشهر
مسجدمهدیه
سخنران: حجت الاسلام احمدناظمی، ادیب یزدی
زمان: ۱ و ۲ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان شوش،اول خیابان فداییان اسلام
مسجددانشگاه امام صادق(ع)
سخنران: حجت الاسلام عابدینی
مرثیه خوان: سیدعلی حسینی
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت
مسجدجامع توحید
سخنران: حجت الاسلام رضا جعفری
زمان: از ۲۴مهرماه به مدت ۹ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ستارخان،خیابان صحرایی
مسجد الزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان: سعید هدایتیان
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری
مسجد صاحب الزمان(عج)
سخنران: حجت الاسلام محسن قهرمانی
مرثیه خوان: علی کرمی
زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: نیاوران،خیابان مقدس اردبیلی
مسجدالزهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام اسکندری
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:شهرک شهید محلاتی
مسجدجامع حضرت صدیقه کبری(س)
سخنران: حجت الاسلام سیدعلیرضا شیخ سفلی
مرثیه خوان: جواد مقدم
زمان: ۲۹ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: سه راه افسریه، شهرک والفجر
مسجد سادات
سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی
مرثیه خوان: علی کرمی، سیدعلی مومنی، سیدمحمدرضا نوشه ور، عبدالرضا هلالی
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: جوادیه، ابتدای خیابان ۲۰متری
مسجد امام رضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مرثیه خوان: حمید دادوندی، وحیدمرادی
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۱۸:۳۰
نشانی: ازگل،خیابان نوبهار
مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
سخنران: حجت الاسلام نجم الدین طبسی
مرثیه خوان: سعید حدادیان، محمدحسین حدادیان
زمان: از ۲۸ مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان آزادی،تقاطع یادگار امام
هیئت علی ولی الله
سخنران: حجت الاسلام علی خدادادی
مرثیه خوان: مجید کاشانی، آرش پیله ور، میثم رجبعلی، مهرداد صائمی
زمان: ۲۹ مهرماه ساعت ۲۰
نشانی:شهرری،میدان فرمانداری
هیئت رایه العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مرثیه خوان:محمود کریمی
زمان: ۳۰ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:چیذر، آستان امامزاده علی اکبر(ع)
حسینیه انصار الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام عبدالحمید شهاب
مرثیه خوان: حمید قلیچ خانی، جواد مقدم
زمان: ۲ آبان ساعت ۲۱
نشانی:ابتدای اتوبان محلاتی، روبروی بیمارستان، خیابان بازرگانان
آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
سخنران: حجت الاسلام پورموسوی و حامدکاشانی
مرثیه خوان:سیدامیرحاج احمدی و مهدی نعیمی
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:شهرری،شبستان امام خمینی(ره)
هیئت روضه الخدام
سخنران:حجت الاسلام هادی الیاسی
مرثیه خوان: جواد بازوبند، حسین یعقوبیان فرد، علی عشرتی، حسین ایزدخواه، امیرطلاجوران، حسین فروغی،علی عشرتی
زمان: از ۳۰مهرماه تا دوم آبان ماه ساعت ۲۰
نشانی:خیابان ولیعصر، جنب مهدیه تهران
فاطمیه تهران
سخنران: حجت الاسلام علیرضا درستکار
مرثیه خوان: تقی قربانی، محمد جزنی، حسین عباسی
زمان: اول آبان ماه ساعت ۲۱
نشانی:خیابان قزوین، دو راهی قپان
هیئت قائمیه
سخنران: حجج اسلام سیدعلی رضا حسینی، جواد نوری
مرثیه خوان: حیدرتوکلی،مصطفی خورسندی، هوشنگ معینی،جواد حقیقت، ابوالفضل شهرابی،کاظم غفارنژاد، روح الله صادق پور، علی قالیباف،ابوالفضل حسینی،مهدی حسینی
زمان: از ۴ تا ۸ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بلوار سی متری جی، چهارراه هرمزان
هیئت دیوانگان حسینی
سخنران: مهدی توکلی
مرثیه خوان: سیدحجت بحرالعلوم، حسن حسین خانی
زمان:اول آبان ساعت ۲۰
نشانی:خیابان ستارخان، تهران ویلا
محفل معظم یا علی
سخنران: حجت الاسلام سیدمصطفی مجیدی
مرثیه خوان: حسین سیب سرخی، محمدحسین پویانفر،سیدامیرحسینی، مهدی نظری
زمان: از ۴ آبان به مدت سه شب ساعت ۲۰
نشانی: خیابان قزوین،حسینیه آستا مطهر چهار انبیا و امامزاده صالح
هیئت فاطمیون
سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
مرثیه خوان: محمدحسین حدادیان، سیدمحمود علوی،مهدی سلحشور،امیرحسین سالاروند،مهدی رسولی، سیدمجید بنی فاطمه
زمان: از ۳ آبان به مدت ۵ شب ساعت ۲۰
نشانی: میدان شهدا،حسینیه غفاری
بیت العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام علیرضا صادقی واعظ
مرثیه خوان:علی آیینه چی،علی کرمی،محمدابراهیمی اصل، حسین ایزدخواه، محمدرضا توشه ور، امیرطلاجوران
زمان:۲۷ مهر به مدت۵ شب ساعت ۲۱
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی، کوچه امیراسماعیل ثانی
حسینیه چهارده معصوم(ع)
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیه خوان: حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۳ شب ساعت ۱۹:۳۰
نشانی:خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا
حوزه علمیه آیت الله مجتهدی
سخنران: استادمیرهاشم حسینی
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان قیام، خیابان مولوی
حسینیه گودال قتلگاه
سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
مرثیه خوان:غلامحسین مردانی
زمان: از ۳۰مهر به مدت سه شب ساعت ۲۰
نشانی:تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و ابوذر
حسینیه صنف لباس فروشها
سخنران: حجت الاسلام علی ثمری
مرثیه خوان: منصور ارضی
زمان: از ۲۴مهرماه به مدت ۱۲ روز ساعت ۹ صبح
نشانی: خیابان سعدی پایین تر از چهارراه استقلال
حسینیه مرحوم پنبه چی
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان: علی کرمی، امیرطلاجوران
زمان: اول وهشتم آبان ماه ساعت ۱۵
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور،خیابان شیرازی
حسینیه آیت الله حق شناس
ذکرتوسل: سعید هدایتیان
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مرثیه خوان: مهدی رسولی، سیدامیرحسینی، حنیف طاهری، محمدرضا بذری، مهدی رسولی
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۵ روز ساعت ۶:۴۵
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام
هیئت امام حسن مجتبی(ع)
سخنران: حجج اسلام خوشنما،علی خزاعی
مرثیه خوان:سعید خرازی،کاظم غفارنژاد،حمیدعسکری، حسین فروغی،سیدمحمدجوادی،سیدصادق عبادی،محمدرضا پیروز، سیدمحمدرضا چاوشی،وحیدمرادی،محمدرستمی،محمدحسین پویانفر، سید حجت بحرالعلوم
زمان: از ۲۴مهرماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان ولیعصر، جنب مهدیه تهران
بیت الحسن المجتبی
سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه
مرثیه خوان:علی مهدوی نژاد، امیرحسین کاظمی
زمان: از ۲۷ مهرماه تا اول آبان ساعت ۱۹
نشانی:خیابان ایران
موکب حضرت علی اکبر(ع)
سخنران: حجت الاسلام حسین دشتی
مرثیه خوان:یزدان ناصری، روح الله صادقپور، مجیدکاشانی، زهیرسازگار، امیرزینتی،امیرمحمدابراهیمی،میلادنوریان،هادی سقازاده
زمان: از ۲۸مهرماه تا ۲ آبان ماه ساعت ۱۹
نشانی:خیابان ستاری، خیابان پیامبرغربی
حسینیه حضرت زهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام محمدعلی گودرزی
مرثیه خوان: جواد اعتماد سعید، عماد سهرابی،رضا زارعی
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۱
نشانی:خیابان شهید مظفری نیا، نبیش کوچه شهید قیوم آبادی
هیئت عاشقان ثارالله
سخنران: سعیددارستانی
مرثیه خوان:رسول عسگری،وحید مصطفوی،محسن میرکوهی
زمان: از اول آبان ماه به مدت سه شب ساعت ۲۰:۴۵
نشانی:شهرک ولیعصر، خیابان حیدری شمالی
حسینیه محلاتی ها
سخنران:حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی
مرثیه خوان: حسین ایزدخواه
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت سه شب ساعت ۲۰
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور شمالی، نرسیده به میدان شهدا
بیت الحسن(ع)
سخنران: سیدمحمد غروی
مرثیه خوان: محمود ناظمی،امین خمسه، ابراهیم نوری
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:انتهای خیابان نواب، خیابان غلامرضایی
هیئت راس الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام میراحمدی
مرثیه خوان: جواد حقیقت، امیرعلی محمدی
زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرک راه آهن، بلوار کوهک
هیئت الشهید
سخنران: حجت الاسلام سیدمحمد خدام حسینی، علیرضا شیخ سفلی
مرثیه خوان: ابوالفضل شهرابی، جواد حقیقت، محسن فرهنگیان، جواد بازوبند، مهدی عیاری، محمدجواد بامداد، سیدمعراج فراهانی، امیرضا ابوالقاسمی
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵شب ساعت ۲۱
نشانی: خیابان قزوین، دو راهی قپان
روضه خانه امام حسن مجتبی(ع)
سخنران: سیدعباس حسینی
مرثیه خوان:علی علیان،علی عشرتی،هاشم خطیبی، رضا الیاسی
زمان: ۲۸ و ۲۹ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور،بعد از پل محلاتی
حسینیه سیدحسین اطهاری
سخنران: حجت الاسلام دکتر سیدابراهیم هاشمیان
مرثیه خوان: علی کرمی، جواد حبیبی
زمان: از ۳۰مهرماه تا ۹ آبان ماه ساعت ۶:۳۰ صبح
نشانی:خیابان پاسداران،خیابان ناطق نوری
بیت الحسین(ع)
سخنران:حجج اسلام سیدمحمدعلی موسوی،سیدمحمدصادق جلالی،حجت الاسلام محمدعبدوس، حجت الاسلام میرجلیلی
مرثیه خوان:محمدرضا افجه ای، حمیدرمضان پور
زمان: از۳۰مهرماه تا ۱۱ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:بالاتر از میدان بهارستان، جنب تالار سیاره
محفل زوار البقیع
سخنران: عباس صراف
مرثیه خوان: حمیددادوندی،حسین ستوده
زمان: اول آبان ماه ساعت ۲۰
نشانی:میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه
بیت النور
پیش منبر: عباس تقی زاده
سخنران: عباس صراف
مرثیه خوان: محمدرضا پیروز، اصغر دوستی
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه روز ساعت ۵:۳۰ صبح
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان مقداد
هیئت فاطمیون
سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری
مرثیه خوان: محمدحسین حدادیان، سیدمحمود علوی، مهدی رسولی، سیدمجیدبنی فاطمه، مهدی سلحشور، امیرحسین سالاروند
زمان: از ۳ آبان ماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰
نشانی: میدان شهدا، حسینیه شهید غفاری
حسینیه صاحب الزمان(عج)
سخنران: علی غلامی
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد
هیئت سیده رقیه
سخنران: مهدی توکلی، سیدرضاعمادی
مرثیه خوان:یزدان ناصری، علی اکبرزاد فرج، احمدخلف زاده، سیدیاسر موسوی
زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:تهرانپارس، خیابان ۱۵۴ غربی
هیئت محب الشهدا
سخنران: مجیدابوفاضلی
مرثیه خوان:علی عشرتی، محمدرضا پیروز،محمدحسین عطاییان، علی ذاکری
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰
نشانی: نبردشمالی، شهید نجارمحمودی
هیئت الزهرا(س)
سخنران: مجیدشعبانی
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۴شب ساعت ۱۹
نشانی:مجیدیه شمالی
هیئت دیوانگان دو بانوی دمشق
سخنران: محسن حسینی
زمان: از ۲۵مهر به مدت ۸ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان حافظ، بعداز جامی
بیت الرضا(ع)
سخنران:حجت الاسلام میرزامحمدی
مرثیه خوان: یزدان ناصری،حسین ایزدخواه
زمان: از ۲۷ مهرماه به مدت ۵ روز بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری
حسینیه انصار الزهرا(س)
سخنران: هاشمی طهرانی
زمان: از ۲۷مهرماه به هفت شب ساعت ۱۸:۳۰
نشانی:خیابان شکوفه، خیابان کرمان، روبروی بیمارستان مردم
حسینیه طریقت
سخنران: امیرانصاریان
مرثیه خوان: عبدالرضا هلالی، حمیدعلیمی، محمدحسن فیضی، حسن ایزدخواه
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی
هیئت عشاق الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام عبدالحمید شهاب
مرثیه خوان: حمید قلیچ خانی، نریمان پناهی
زمان:۳ آبان ماه ساعت ۲۰
نشانی: شهرری،دولت آباد، بلوار قدس
حسینیه کلاهدوز
سخنران: علی خزاعی
مرثیه خوان: حیدرخمسه،محمدنوروزی، حمید دادوندی
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران، خیابان گلمحمدی
حسینیه طاهایی ها
سخنران: حجت الاسلام مسعودعالی
مرثیه خوان: مهدی شهرابی، امین قدیم
زمان: اول آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان فیاض بخش
هیئت العطش
سخنران: حامدباقرزاده
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۱۵
نشانی:بلوار کوهسار، خیابان حاج ملاحسین،کوچه درویش
روضویه حضرت زهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان
مرثیه خوان: سعید خرازی، حمیدعسکری
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه روز ساعت ۱۵
نشانی: خیابان شهید محسن مشکی، خیابان شهید کلهر
هیئت بی بی شریفه
سخنران: علی نعمتی
مرثیه خوان: سیداصغر ضرابی، حسین صاحب جمعی، مجیدقاسمی
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۳ شب ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان حافظ
روضه معظم بضعه الحسین
سخنران: حجت الاسلام مسعود برغمدی
مرثیه خوان: جوادحیدری، حسین صاحب جمعی
زمان: از ۳۰مهر ماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: سی متری نیروهوایی، خیابان امامت
بیت العباس(ع)
سخنران: امیرجلالی
مرثیه خوان: سیدامیر حاج احمدی، جواد جعفری، میثم مومنی نژاد، محسن بابازاده، مسعود خوشنود
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شاه آبادی
روضه الحسین(ع)
سخنران: حامدباقرزاده
مرثیه خوان: یدالله علائی، حسین فروغی، حیدرامراللهی، فرزاد بداغی، محمدحسین کاظمی
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: نازی آباد، خیابان اکبرمشهدی،میدان پارس
هیئت سائلین العباس
سخنران: حجت الاسلام عبدالمجید سادات
مرثیه خوان: جوادحیدری، محمدرضا پیروز
زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۲۱
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری
بیت الاحزان
سخنران: سیدفهیم موسوی
مرثیه خوان: محمدرضا بذری، حامد خمسه، علی کرمی، سعید چرخگرد،روح الله صادقپور، سعید قربانی، حنیف طاهری، سیدحجت بحرالعلوم
زمان: از ۳ تا ۷ آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از پل حکیم
میدان ونک
سخنران: علی غلامی
مرثیه خوان: میثم مطیعی
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان ونک
مجموعه شهدای انقلاب
سخنران: حجت الاسلام سیدفهیم موسوی
زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه روز ساعت ۱۵:۳۰
نشانی:میدان بهارستان،نرسیده به چهارراه سرچشمه
موسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره
سخنران: آیت الله فروغی
زمان: از ۲۹مهرماه تا سوم آبان ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان امام خمینی(ره)، خیابان شیخ هادی
مکتب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام مزینانی
مرثیه خوان: امیرعباس حیدری، مرتضی خوش قدم،محمد ماهان ماشینی
زمان: از ۲۸ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور
حسینیه بنی فاطمه
مرثیه خوان:مهدی عابدینی،سیدحسن طاهری
زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۱
نشانی: خیابان کارگرجنوبی، بالاتر از میدان قزوین
حسینیه انصار الحسین
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان: از 5 آبان ماه به مدت5 روز ساعت8 صبح
نشانی: خیابان ری
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