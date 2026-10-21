ایام فاطمیه هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه جمادی الاول و ایام عزاداری فاطمیه اول مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.

برنامه عزاداری تعدادی از هیئت ها و مساجد بدین شرح است:

مسجد دانشگاه تهران

سخنران: حجت الاسلام محسن قنبریان

مرثیه خوان:مهدی رسولی

زمان:۲۹مهرتا ۱ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان انقلاب اسلامی

مسجد حضرت امیر(ع)

سخنران: حجت الاسلام علوی تهرانی

مرثیه خوان:علی اکبرزاد فرج

زمان: از ۲۸مهر ماه تا اول آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان کارگرشمالی

مسجدارباب

مرثیه خوان: محمدرضا پیروز

زمان: دوم آبان ماه بعد ازنماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شهید درودیان

مسجدامام رضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

مرثیه خوان:وحید دادوندی،وحیدمرادی

زمان: از ۲۹مهر به مدت سه شب ساعت ۱۸:۳۰

نشانی:ازگل،خیابان نوبهار

مسجد مهدویه

سخنران:حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان:مهدی اقدم نژاد، حنیف طاهری

زمان: از ۲۸ مهر به مدت سه شب بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: چهارراه مولوی، کوچه برادران حاتمی

مسجد صاحب الزمان(عج)

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

مرثیه خوان: محمدرضا بذری، رضا بخشیان،روح الله بهمنی

زمان: از ۲۹ مهرماه تا ۸ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: سعادت آباد

مسجد گیاهی

سخنران:حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مرثیه خوان:مصطفی نظری،محمدحسین پویانفر

زمان: از ۲۸ مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۱

نشانی:تجریش

مسجدجامع ولیعصر(عج)

سخنران: حجت الاسلام نیازی

مرثیه خوان:مرتضی خادمی، محسن عراقی، مهرداد ملکی،حمید ویسی

زمان: از ۲۹ مهر به مدت سه شب ساعت ۲۱

نشانی:شهرک راه آهن،بلوار برادران،خیابان شهید زینعلی

مسجدنیک عهد

سخنران:حجت الاسلام عباس عقیقی

مرثیه خوان:مجیدشهرابی،حامدمیرزاعلی

زمان: از ۳۰مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:اتوبان محلاتی،خیابان ارجمندی

مسجد جامع امام سجاد(ع)

سخنران: حجت الاسلام عالی

مرثیه خوان: محمدرضا بذری، مهدی سلحشور، جواد برزگر

زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۶شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه

مسجدارک

سخنران: حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه خوان: منصور ارضی

زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ۱۵خرداد

مسجدکنی

سخنران: حجت الاسلام دانایی

مرثیه خوان: مجتبی متولیان

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان حسین آباد، خیابان شهید جوانشیر

مسجد جلیلی

سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان

مرثیه خوان: حمید دادوندی

زمان: از ۲۹ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان فردوسی، انتهای خیابان ایرانشهر

مسجدمهدیه

سخنران: حجت الاسلام احمدناظمی، ادیب یزدی

زمان: ۱ و ۲ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان شوش،اول خیابان فداییان اسلام

مسجددانشگاه امام صادق(ع)

سخنران: حجت الاسلام عابدینی

مرثیه خوان: سیدعلی حسینی

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت

مسجدجامع توحید

سخنران: حجت الاسلام رضا جعفری

زمان: از ۲۴مهرماه به مدت ۹ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ستارخان،خیابان صحرایی

مسجد الزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان: سعید هدایتیان

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری

مسجد صاحب الزمان(عج)

سخنران: حجت الاسلام محسن قهرمانی

مرثیه خوان: علی کرمی

زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: نیاوران،خیابان مقدس اردبیلی

مسجدالزهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام اسکندری

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:شهرک شهید محلاتی

مسجدجامع حضرت صدیقه کبری(س)

سخنران: حجت الاسلام سیدعلیرضا شیخ سفلی

مرثیه خوان: جواد مقدم

زمان: ۲۹ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: سه راه افسریه، شهرک والفجر

مسجد سادات

سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی

مرثیه خوان: علی کرمی، سیدعلی مومنی، سیدمحمدرضا نوشه ور، عبدالرضا هلالی

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: جوادیه، ابتدای خیابان ۲۰متری

مسجد امام رضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

مرثیه خوان: حمید دادوندی، وحیدمرادی

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۱۸:۳۰

نشانی: ازگل،خیابان نوبهار

مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

سخنران: حجت الاسلام نجم الدین طبسی

مرثیه خوان: سعید حدادیان، محمدحسین حدادیان

زمان: از ۲۸ مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان آزادی،تقاطع یادگار امام

هیئت علی ولی الله

سخنران: حجت الاسلام علی خدادادی

مرثیه خوان: مجید کاشانی، آرش پیله ور، میثم رجبعلی، مهرداد صائمی

زمان: ۲۹ مهرماه ساعت ۲۰

نشانی:شهرری،میدان فرمانداری

هیئت رایه العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

مرثیه خوان:محمود کریمی

زمان: ۳۰ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:چیذر، آستان امامزاده علی اکبر(ع)

حسینیه انصار الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام عبدالحمید شهاب

مرثیه خوان: حمید قلیچ خانی، جواد مقدم

زمان: ۲ آبان ساعت ۲۱

نشانی:ابتدای اتوبان محلاتی، روبروی بیمارستان، خیابان بازرگانان

آستان حضرت عبدالعظیم(ع)

سخنران: حجت الاسلام پورموسوی و حامدکاشانی

مرثیه خوان:سیدامیرحاج احمدی و مهدی نعیمی

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:شهرری،شبستان امام خمینی(ره)

هیئت روضه الخدام

سخنران:حجت الاسلام هادی الیاسی

مرثیه خوان: جواد بازوبند، حسین یعقوبیان فرد، علی عشرتی، حسین ایزدخواه، امیرطلاجوران، حسین فروغی،علی عشرتی

زمان: از ۳۰مهرماه تا دوم آبان ماه ساعت ۲۰

نشانی:خیابان ولیعصر، جنب مهدیه تهران

فاطمیه تهران

سخنران: حجت الاسلام علیرضا درستکار

مرثیه خوان: تقی قربانی، محمد جزنی، حسین عباسی

زمان: اول آبان ماه ساعت ۲۱

نشانی:خیابان قزوین، دو راهی قپان

هیئت قائمیه

سخنران: حجج اسلام سیدعلی رضا حسینی، جواد نوری

مرثیه خوان: حیدرتوکلی،مصطفی خورسندی، هوشنگ معینی،جواد حقیقت، ابوالفضل شهرابی،کاظم غفارنژاد، روح الله صادق پور، علی قالیباف،ابوالفضل حسینی،مهدی حسینی

زمان: از ۴ تا ۸ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بلوار سی متری جی، چهارراه هرمزان

هیئت دیوانگان حسینی

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه خوان: سیدحجت بحرالعلوم، حسن حسین خانی

زمان:اول آبان ساعت ۲۰

نشانی:خیابان ستارخان، تهران ویلا

محفل معظم یا علی

سخنران: حجت الاسلام سیدمصطفی مجیدی

مرثیه خوان: حسین سیب سرخی، محمدحسین پویانفر،سیدامیرحسینی، مهدی نظری

زمان: از ۴ آبان به مدت سه شب ساعت ۲۰

نشانی: خیابان قزوین،حسینیه آستا مطهر چهار انبیا و امامزاده صالح

هیئت فاطمیون

سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری

مرثیه خوان: محمدحسین حدادیان، سیدمحمود علوی،مهدی سلحشور،امیرحسین سالاروند،مهدی رسولی، سیدمجید بنی فاطمه

زمان: از ۳ آبان به مدت ۵ شب ساعت ۲۰

نشانی: میدان شهدا،حسینیه غفاری

بیت العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام علیرضا صادقی واعظ

مرثیه خوان:علی آیینه چی،علی کرمی،محمدابراهیمی اصل، حسین ایزدخواه، محمدرضا توشه ور، امیرطلاجوران

زمان:۲۷ مهر به مدت۵ شب ساعت ۲۱

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی، کوچه امیراسماعیل ثانی

حسینیه چهارده معصوم(ع)

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه خوان: حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۳ شب ساعت ۱۹:۳۰

نشانی:خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا

حوزه علمیه آیت الله مجتهدی

سخنران: استادمیرهاشم حسینی

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان قیام، خیابان مولوی

حسینیه گودال قتلگاه

سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری

مرثیه خوان:غلامحسین مردانی

زمان: از ۳۰مهر به مدت سه شب ساعت ۲۰

نشانی:تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و ابوذر

حسینیه صنف لباس فروشها

سخنران: حجت الاسلام علی ثمری

مرثیه خوان: منصور ارضی

زمان: از ۲۴مهرماه به مدت ۱۲ روز ساعت ۹ صبح

نشانی: خیابان سعدی پایین تر از چهارراه استقلال

حسینیه مرحوم پنبه چی

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان: علی کرمی، امیرطلاجوران

زمان: اول وهشتم آبان ماه ساعت ۱۵

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور،خیابان شیرازی

حسینیه آیت الله حق شناس

ذکرتوسل: سعید هدایتیان

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مرثیه خوان: مهدی رسولی، سیدامیرحسینی، حنیف طاهری، محمدرضا بذری، مهدی رسولی

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۵ روز ساعت ۶:۴۵

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام

هیئت امام حسن مجتبی(ع)

سخنران: حجج اسلام خوشنما،علی خزاعی

مرثیه خوان:سعید خرازی،کاظم غفارنژاد،حمیدعسکری، حسین فروغی،سیدمحمدجوادی،سیدصادق عبادی،محمدرضا پیروز، سیدمحمدرضا چاوشی،وحیدمرادی،محمدرستمی،محمدحسین پویانفر، سید حجت بحرالعلوم

زمان: از ۲۴مهرماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان ولیعصر، جنب مهدیه تهران

بیت الحسن المجتبی

سخنران: حجت الاسلام میثم علی پناه

مرثیه خوان:علی مهدوی نژاد، امیرحسین کاظمی

زمان: از ۲۷ مهرماه تا اول آبان ساعت ۱۹

نشانی:خیابان ایران

موکب حضرت علی اکبر(ع)

سخنران: حجت الاسلام حسین دشتی

مرثیه خوان:یزدان ناصری، روح الله صادقپور، مجیدکاشانی، زهیرسازگار، امیرزینتی،امیرمحمدابراهیمی،میلادنوریان،هادی سقازاده

زمان: از ۲۸مهرماه تا ۲ آبان ماه ساعت ۱۹

نشانی:خیابان ستاری، خیابان پیامبرغربی

حسینیه حضرت زهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام محمدعلی گودرزی

مرثیه خوان: جواد اعتماد سعید، عماد سهرابی،رضا زارعی

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۱

نشانی:خیابان شهید مظفری نیا، نبیش کوچه شهید قیوم آبادی

هیئت عاشقان ثارالله

سخنران: سعیددارستانی

مرثیه خوان:رسول عسگری،وحید مصطفوی،محسن میرکوهی

زمان: از اول آبان ماه به مدت سه شب ساعت ۲۰:۴۵

نشانی:شهرک ولیعصر، خیابان حیدری شمالی

حسینیه محلاتی ها

سخنران:حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی

مرثیه خوان: حسین ایزدخواه

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت سه شب ساعت ۲۰

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور شمالی، نرسیده به میدان شهدا

بیت الحسن(ع)

سخنران: سیدمحمد غروی

مرثیه خوان: محمود ناظمی،امین خمسه، ابراهیم نوری

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:انتهای خیابان نواب، خیابان غلامرضایی

هیئت راس الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام میراحمدی

مرثیه خوان: جواد حقیقت، امیرعلی محمدی

زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: شهرک راه آهن، بلوار کوهک

هیئت الشهید

سخنران: حجت الاسلام سیدمحمد خدام حسینی، علیرضا شیخ سفلی

مرثیه خوان: ابوالفضل شهرابی، جواد حقیقت، محسن فرهنگیان، جواد بازوبند، مهدی عیاری، محمدجواد بامداد، سیدمعراج فراهانی، امیرضا ابوالقاسمی

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵شب ساعت ۲۱

نشانی: خیابان قزوین، دو راهی قپان

روضه خانه امام حسن مجتبی(ع)

سخنران: سیدعباس حسینی

مرثیه خوان:علی علیان،علی عشرتی،هاشم خطیبی، رضا الیاسی

زمان: ۲۸ و ۲۹ مهرماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور،بعد از پل محلاتی

حسینیه سیدحسین اطهاری

سخنران: حجت الاسلام دکتر سیدابراهیم هاشمیان

مرثیه خوان: علی کرمی، جواد حبیبی

زمان: از ۳۰مهرماه تا ۹ آبان ماه ساعت ۶:۳۰ صبح

نشانی:خیابان پاسداران،خیابان ناطق نوری

بیت الحسین(ع)

سخنران:حجج اسلام سیدمحمدعلی موسوی،سیدمحمدصادق جلالی،حجت الاسلام محمدعبدوس، حجت الاسلام میرجلیلی

مرثیه خوان:محمدرضا افجه ای، حمیدرمضان پور

زمان: از۳۰مهرماه تا ۱۱ آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:بالاتر از میدان بهارستان، جنب تالار سیاره

محفل زوار البقیع

سخنران: عباس صراف

مرثیه خوان: حمیددادوندی،حسین ستوده

زمان: اول آبان ماه ساعت ۲۰

نشانی:میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه

بیت النور

پیش منبر: عباس تقی زاده

سخنران: عباس صراف

مرثیه خوان: محمدرضا پیروز، اصغر دوستی

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه روز ساعت ۵:۳۰ صبح

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان مقداد

هیئت فاطمیون

سخنران: حجت الاسلام سیدحسین آقامیری

مرثیه خوان: محمدحسین حدادیان، سیدمحمود علوی، مهدی رسولی، سیدمجیدبنی فاطمه، مهدی سلحشور، امیرحسین سالاروند

زمان: از ۳ آبان ماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰

نشانی: میدان شهدا، حسینیه شهید غفاری

حسینیه صاحب الزمان(عج)

سخنران: علی غلامی

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد

هیئت سیده رقیه

سخنران: مهدی توکلی، سیدرضاعمادی

مرثیه خوان:یزدان ناصری، علی اکبرزاد فرج، احمدخلف زاده، سیدیاسر موسوی

زمان: از ۲۷مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:تهرانپارس، خیابان ۱۵۴ غربی

هیئت محب الشهدا

سخنران: مجیدابوفاضلی

مرثیه خوان:علی عشرتی، محمدرضا پیروز،محمدحسین عطاییان، علی ذاکری

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰

نشانی: نبردشمالی، شهید نجارمحمودی

هیئت الزهرا(س)

سخنران: مجیدشعبانی

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۴شب ساعت ۱۹

نشانی:مجیدیه شمالی

هیئت دیوانگان دو بانوی دمشق

سخنران: محسن حسینی

زمان: از ۲۵مهر به مدت ۸ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان حافظ، بعداز جامی

بیت الرضا(ع)

سخنران:حجت الاسلام میرزامحمدی

مرثیه خوان: یزدان ناصری،حسین ایزدخواه

زمان: از ۲۷ مهرماه به مدت ۵ روز بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری

حسینیه انصار الزهرا(س)

سخنران: هاشمی طهرانی

زمان: از ۲۷مهرماه به هفت شب ساعت ۱۸:۳۰

نشانی:خیابان شکوفه، خیابان کرمان، روبروی بیمارستان مردم

حسینیه طریقت

سخنران: امیرانصاریان

مرثیه خوان: عبدالرضا هلالی، حمیدعلیمی، محمدحسن فیضی، حسن ایزدخواه

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی

هیئت عشاق الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام عبدالحمید شهاب

مرثیه خوان: حمید قلیچ خانی، نریمان پناهی

زمان:۳ آبان ماه ساعت ۲۰

نشانی: شهرری،دولت آباد، بلوار قدس

حسینیه کلاهدوز

سخنران: علی خزاعی

مرثیه خوان: حیدرخمسه،محمدنوروزی، حمید دادوندی

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران، خیابان گلمحمدی

حسینیه طاهایی ها

سخنران: حجت الاسلام مسعودعالی

مرثیه خوان: مهدی شهرابی، امین قدیم

زمان: اول آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان فیاض بخش

هیئت العطش

سخنران: حامدباقرزاده

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۱۵

نشانی:بلوار کوهسار، خیابان حاج ملاحسین،کوچه درویش

روضویه حضرت زهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان

مرثیه خوان: سعید خرازی، حمیدعسکری

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه روز ساعت ۱۵

نشانی: خیابان شهید محسن مشکی، خیابان شهید کلهر

هیئت بی بی شریفه

سخنران: علی نعمتی

مرثیه خوان: سیداصغر ضرابی، حسین صاحب جمعی، مجیدقاسمی

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت ۳ شب ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان حافظ

روضه معظم بضعه الحسین

سخنران: حجت الاسلام مسعود برغمدی

مرثیه خوان: جوادحیدری، حسین صاحب جمعی

زمان: از ۳۰مهر ماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: سی متری نیروهوایی، خیابان امامت

بیت العباس(ع)

سخنران: امیرجلالی

مرثیه خوان: سیدامیر حاج احمدی، جواد جعفری، میثم مومنی نژاد، محسن بابازاده، مسعود خوشنود

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شاه آبادی

روضه الحسین(ع)

سخنران: حامدباقرزاده

مرثیه خوان: یدالله علائی، حسین فروغی، حیدرامراللهی، فرزاد بداغی، محمدحسین کاظمی

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: نازی آباد، خیابان اکبرمشهدی،میدان پارس

هیئت سائلین العباس

سخنران: حجت الاسلام عبدالمجید سادات

مرثیه خوان: جوادحیدری، محمدرضا پیروز

زمان: از ۲۹مهرماه به مدت سه شب ساعت ۲۱

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری

بیت الاحزان

سخنران: سیدفهیم موسوی

مرثیه خوان: محمدرضا بذری، حامد خمسه، علی کرمی، سعید چرخگرد،روح الله صادقپور، سعید قربانی، حنیف طاهری، سیدحجت بحرالعلوم

زمان: از ۳ تا ۷ آبان ماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از پل حکیم

میدان ونک

سخنران: علی غلامی

مرثیه خوان: میثم مطیعی

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان ونک

مجموعه شهدای انقلاب

سخنران: حجت الاسلام سیدفهیم موسوی

زمان: از ۳۰مهرماه به مدت سه روز ساعت ۱۵:۳۰

نشانی:میدان بهارستان،نرسیده به چهارراه سرچشمه

موسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره

سخنران: آیت الله فروغی

زمان: از ۲۹مهرماه تا سوم آبان ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان امام خمینی(ره)، خیابان شیخ هادی

مکتب الشهدا

سخنران: حجت الاسلام مزینانی

مرثیه خوان: امیرعباس حیدری، مرتضی خوش قدم،محمد ماهان ماشینی

زمان: از ۲۸ مهرماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان خراسان، خیابان ۱۷ شهریور

حسینیه بنی فاطمه

مرثیه خوان:مهدی عابدینی،سیدحسن طاهری

زمان: از ۲۸مهرماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۱

نشانی: خیابان کارگرجنوبی، بالاتر از میدان قزوین

حسینیه انصار الحسین

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان: از 5 آبان ماه به مدت5 روز ساعت8 صبح

نشانی: خیابان ری