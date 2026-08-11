عزاداری آخر ماه صفر هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی ماه صفر و سالروز وفات پیامبرگرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در ۲۸ صفر و نیز سالروز شهادت امام رضا(ع) در آخرین روزهای ماه صفر مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.
برنامه ۶۰ مجلس عزا به این مناسبت به شرح زیر است:
مسجد جامع قلهک
سخنران:حجت الاسلام هاشمی نژاد
زمان: ۱۸ تا ۲۱ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان شریعتی، نرسیده به کلاهدوز
مسجدالرضا(ع)
سخنران:حجت الاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیه خوان:حنیف طاهری
زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت ۳ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:فرمانیه، دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر
مسجد ارک
سخنران:حجت الاسلام میلانی نژاد، میرهاشم حسینی
مرثیه خوان:منصور ارضی
زمان: از ۱۵مردادماه به مدت ۷شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان ۱۵خرداد
مسجدنیک عهد
سخنران:حجت الاسلام سلمان حسینی مقدم
مرثیه خوان:حامدمیرزاعلی
زمان:۲۰ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:اتوبان محلاتی، خیابان ارجمندی
مسجدامام محمدباقر(ع)
سخنران:قاسم رضایی
مرثیه خوان:مهدی گودرزی
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
مسجدجواد الائمه(ع)
سخنران: حجت الاسلام حسین نوری، غلامعباس عسگری
مرثیه خوان:محمد نوری زادگان
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز بعد از نماز صبح
نشانی:جوادیه، تهرانپارس، خیابان شهید زارع
مسجد قمر بنی هاشم(ع)
سخنران: حجت الاسلام ثمری
زمان: ۲۰ تا ۲۲ مردادماه
نشانی: خیابان فرجام، والاییان جنوبی
مسجدجامع چهارده معصوم(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی حائری زاده
مرثیه خوان:قاسم صرافان، ابوالفضل رضایی
زمان: ۲۱ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید هدایتی، نبش کوچه نوآموز
مسجد شهید بهشتی
سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی حسینی
زمان: ۲۰ مردادماه ساعت ۲۱:۳۰
نشانی:خیابان نبردشمالی، میدان نبرد
مسجد فاطمیه
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان:۲۱ و ۲۲مردادماه ساعت ۱۱ صبح
نشانی:خیابان شکوفه، خیابان ناصری
مسجد قمربنی هاشم(ع)
سخنران:حجت الاسلام علی صابری
مرثیه خوان: محسن حیدرزاده
زمان:۲۱ و۲۲مردادماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی:تهرانپارس، خیابان شهید معینی نژاد
مسجد فائق
مرثیه خوان:محمدجوادپورجمشیدیان
زمان: ۱۹تا۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید فیاض بخش
مسجد امام حسین(ع)
سخنران:حجت الاسلام عبدالرضا مسعودی
زمان: حمیدحسین زاده
زمان:۲۰ تا ۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان شهدا، خیابان شهیدان کفایی امانی
مسجد امام جعفرصادق(ع)
سخنران: حجت الاسلام جواد زمانی
مرثیه خوان: محمدرستمی، محمدرضا دولابی
زمان: از ۱۷ مردادماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:بین فلکه اول و دوم صادقیه، بلوار شهدای صادقیه
مسجد رحمتیه
سخنران:حجت الاسلام علی اوسطی
زمان: ۱۹ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شکوفه
مسجد جامع امام سجاد(ع)
سخنران:آیت الله عابدینی
مرثیه خوان: مهدی سلحشور
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت دو شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، فلکه صادقیه
مسجد امام رضا(ع)
سخنران: حجت الاسلام آتشکار
مرثیه خوان: علی کرمی، وحیدمرادی، حامدباقری
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز ساعت ۱۷
نشانی: ازگل، خیابان گلستان شرقی
مسجد و فاطمیه بزرگ تهران
سخنران: حجت الاسلام جعفری
مرثیه خوان: حسین هوشیار، داودشکاری، وحیدیوسفی
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان فاطمی، تقاطع کارگر
مسجد دانشگاه شریف
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
مرثیه خوان: صادق طاهری، امیرعباس روحانی دوست
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز شب ساعت۲۰
نشانی: خیابان آزادی
هیئت رایه العباس(ع)
سخنران: حجت الاسلام مصطفی کرمی
مرثیه خوان: محمود کریمی
زمان: از ۱۹ مرداد ماه به مدت ۳ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر(ع)
حسینیه صنف لباس فروشان
سخنران:حجت الاسلام علی ثمری
مرثیه خوان: منصور ارضی
زمان: ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ساعت ۵:۳۰ صبح
نشانی:خیابان سعدی جنوبی، کوچه درختی
حسینیه مرحوم آیت الله علوی بروجردی
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان: از ۱۸ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان منیریه، خیابان ابوسعید، کوچه بهروز
حسینیه چهارده معصوم(ع)
سخنران:حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان:محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا پلیس
حسینیه هدایت
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان:از ۱۸ مرداد ماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست
بیرق معظم کهعیص
سخنران: حجت الاسلام مهدی شریف
مرثیه خوان: پیام کیانی
زمان:۲۱ مردادماه ساعت۲۰:۳۰
نشانی: خیابان کاشانی، خیابان رضوان
هیئت ریحانه النبی
پیش منبر: مصطفی نظری
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیه خوان: محمد حسین پویانفر
زمان:از ۱۹ مرداد ماه به مدت ۳ شب ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:تجریش آستان مقدس امامزده صالح(ع)
هیئت موج الحسن(ع)
سخنران:حجت الاسلام سید عباس موسوی مطلق
مرثیه خوان: حسین سازور، ابوالفضل بختیاری، حیدر خمسه، علی کرمی، روح الله صادقپور، سید محمدرضا نوشه ور، علی اصغر ژولیده
زمان:۱۹ تا ۲۱ مرداد ماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان شهدای هفتم تیر
حسینیه آیت الله حق شناس
پیش منبر: مهدی سماواتی
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
مرثیه خوان: محمدحسین پویانفر
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز ساعت ۶:۴۵ صبح
نشانی:میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
هیئت طفلان مسلم تهران
پیش منبر: علی اکبر نامنی
سخنران: رضا بکایی
مرثیه خوان: مرتضی طاهری، محسن طاهری، محمد کریمی، احد قدمی، سید مهدی حسینی، محمد مهدی طاهری، حمید رضوانی
زمان:از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:میدان امام خمینی، ابتدای خیابان باب همایون، آستان مقدس امامزاده روح الله الحسنی
حسینیه مرحوم سید حسین اطهاری
پیش منبر: مهدی غیاثی، سعید هدایتیان
سخنران: مهدی توکلی
مرثیه خوان: علی کرمی، جواد حبیبی
زمان:از ۱۹ تا ۲۲ مردادماه ساعت ۶:۴۵ صبح
نشانی:پاسداران، گل نبی، ناطق نوری، کوچه طلائی
روضه الرقیه(س)
سخنران:حجت الاسلام عباس صراف
مرثیه خوان: روح الله صادقپور، سید حجت بحرالعلوم، حسین ایزدخواه، علی علیان، سجاد آشتیانی
زمان:از ۱۹ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:خیابان هفده شهریور، بعد از کوچه مهاجری
هیئت موج الحسین(ع)
سخنران: حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق
مرثیه خوان:حسین سازور، ابوالفضل بختیاری، حیدرخمسه، علی کرمی، روح الله صادقپور، سیدمحمدرضا نوشه ور
زمان: ۱۷ تا ۲۱ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان شهدای هفتم تیر، خیمه الحسین(ع)
بیت الرضوان علی بن موسی الرضا(ع)
سخنران:مهدی توکلی، حجج اسلام سیدابراهیم چوبچیان، اسماعیل رمضانی
مرثیه خوان:حسین سازور، ابوالفضل بختیاری
زمان: از ۱۷ مردادماه به مدت ۵روز ساعت ۱۷:۳۰
نشانی:ازگل، کوچه آبشار شرقی
بیت الحسن(ع)
پیش منبر: احمد چینی
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان:حامدخمسه، علی کرمی
زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز ساعت ۱۷
نشانی: دیباجی جنوبی، خیابان سنجابی
هیئت محب الشهدا
سخنران: حجت الاسلام سیدمحمدباقر طباطبایی نژاد
مرثیه خوان: مجیدابوفاضلی، وحید مرادی، محمدحسین عطاییان
زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت ۵ روز ساعت ۱۷
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی
هیئت امنا حضرت زهرا(س)
سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان:۲۱مردادماه ساعت ۱۶
نشانی:خیابان پیروزی، خیابان کریمشاهیان
مهدیه امام حسن مجتبی(ع)
سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان
مرثیه خوان:سعیدحدادیان، محمدحسین حدادیان
زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت سه شب ساعت ۲۰
نشانی:خیابان آزادی، غرب یادگار امام
هیئت آیین حسینی
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان: سیدمهدی میرداماد، حنیف طاهری، مهدی رسولی، سیدمحمودعلوی، میثم مطیعی
زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت ۶ شب ساعت ۲۱
نشانی:میدان ونک
حسینیه اسفیدواجانی ها
سخنران:خانم نیلچی زاده
زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت ۵ روز ساعت ۱۰ صبح
نشانی:خیابان ۱۷ شهریورجنوبی، پایین تر از تیردوقلو
بیت الرضیع
سخنران:حجت الاسلام مجتبی جمعیان
مرثیه خوان:حامدرضوانفر، سعید هدایتیان، مهدی غیاثی
زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت سه شب ساعت ۱۹
نشانی: پیچ شمیران، ابتدای خیابان شریعتی
حسینیه عشاق الحسین(ع)
سخنران:حجت الاسلام یاسین پورعلی
زمان: ۲۰تا ۲۲مردادماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا
بیت الرضا(ع)
سخنران:حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان:۲۲مردادماه ساعت ۱۳:۳۰
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری
هیئت انصار
سخنران:حجت الاسلام هاشمی طهرانی
مرثیه خوان:علی جهانبخش
زمان: از ۱۹مردادماه به مدت سه شب ساعت ۲۰:۳۰
نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام، بلوار مشهدی رحیم
حسینیه سیدالشهدا(ع)
سخنران:حجت الاسلام حسین انصاریان
زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت۵ روز ساعت ۱۸
نشانی:مفتح جنوبی، بعد از ورزشگاه، شهید شیرودی، خیابان ورزنده، اول ملک الشعرای بهار
رضویه حضرت زهرا(س)
سخنران:حجت الاسلام حسین انصاریان
مرثیه خوان:۲۲مردادماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی:خیابان شهید مشکی، خیابان شهید کلهر
هیئت راهیان کربلا
سخنران: حجت الاسلام سیدکاظم بدری
مرثیه خوان: مجتبی صمدی، احمدصادقی، محمدجوادپازوکی، حسن نصیری
زمان: از ۱۹تا۲۲ مردادماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: نبردجنوبی، خیابان ده حقی
حسینیه هنر
سخنران:حجت الاسلام محمدی
مرثیه خوان: علی اکبر سیاه
زمان:۱۹ و ۲۰ مردادماه ساعت ۱۷
نشانی:جنب متروی انقلاب، خیابان ۱۶ آذر
حسینیه چهارده معصوم(ع)
سخنران: محمدسعید خوشنما
مرثیه خوان: سیدرضامحمودی، محمدعلی ذاکری
زمان:۱۹تا ۲۱مردادماه ساعت ۲۱
نشانی:خیابان ری، خیابان حدادعادل
حسینه بنی فاطمه(س)
سخنران: حجت الاسلام سیدابراهیم هاشمیان
مرثیه خوان:علی محمدی
زمان: ۱۹ تا ۲۲ مردادماه ساعت ۷ صبح
نشانی:خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه
هیئت قاسم بن الحسن(ع)
سخنران: رضا اسدی
مرثیه خوان: مرتضی فضل الهی، امیرزینتی، علیرضا پناهی
زمان: از۱۹ تا ۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان خراسان، خیابان طیب
مجتمع مشکوه دینی
سخنران: محمدعبدی
مرثیه خوان:حسین کاتب، محمدرضا صفوی فر، محمدحسین نیلچی
زمان: ۲۰تا۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ایران، کوچه قوامی
بیت الزهرا(س)
سخنران: حسین حقانی
مرثیه خوان: حمیدرضا بهاری
زمان: ۲۰ تا ۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی:میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه
هیئت عزیزم حسین
سخنران: حجت الاسلام عباس اخوان
مرثیه خوان: علی اکبر زادفرج
زمان:۲۰ و ۲۱ مردادماه ساعت۲۲ و ۳۰
نشانی: میدان رازی، خیابان ایروانی
هیئت مکتب العباس(س)
سخنران:حجت الاسلام رمضانی
مرثیه خوان: سیدمحمدجوادی، سیدمحمدرضا نوشه ور، سیدحجت بحرالعلوم
زمان: از ۲۱ مردادماه به مدت سه روز ساعت۱۷
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
میدان بهارستان
سخنران: میرهاشم حسینی
زمان: ۲۰ و ۲۱ مردادماه ساعت ۲۲:۳۰
بیت الحسن المجتبی
سخنران: داود فقیهی(بعد از نماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام علی پناه( ۸ صبح)
مرثیه خوان: دوستی، کاظمی
نشانی: خیابان ایران
بیت الحسن(ع)
سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی
مرثیه خوان:حامدخمسه، علی کرمی
زمان:۲۰ و ۲۱مردادماه ساعت ۱۷
نشانی:دولت، دیباجی جنوبی، سنجابی، میرفرشی
حسینیه کاشانی فرید
سخنران: حجت الاسلام سیدمحمدمیرلوحی
مرثیه خوان: حمیدفارسی
زمان:۲۰تا ۲۲ مردادماه ساعت ۱۷:۳۰
نشانی: خیابان ظفر
بیت الهادی(ع)
سخنران: حجت الاسلام محمدسجادسعادت خواه
مرثیه خوان: جوادی حیدری، محمدرضا پیروز
زمان:۲۰تا ۲۲مردادماه ساعت ۱۷:۳۰
نشانی:خیابان شوش شرقی، چهارراه شهرزاد (لب خط)، خیابان امام موسی صدر
حسینیه امیرالمومنین(ع)
سخنران: سیدمجتبی حسینی
مرثیه خوان: آرمان عظیم پور، محمدمهجور
زمان: ۲۰تا ۲۲مردادماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: زعفرانیه، سپیدکوه ۱
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