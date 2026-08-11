عزاداری آخر ماه صفر هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی ماه صفر و سالروز وفات پیامبرگرامی اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در ۲۸ صفر و نیز سالروز شهادت امام رضا(ع) در آخرین روزهای ماه صفر مراسم سخنرانی و عزاداری در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می شود.

برنامه ۶۰ مجلس عزا به این مناسبت به شرح زیر است:

مسجد جامع قلهک

سخنران:حجت الاسلام هاشمی نژاد

زمان: ۱۸ تا ۲۱ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان شریعتی، نرسیده به کلاهدوز

مسجدالرضا(ع)

سخنران:حجت الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه خوان:حنیف طاهری

زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت ۳ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:فرمانیه، دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر

مسجد ارک

سخنران:حجت الاسلام میلانی نژاد، میرهاشم حسینی

مرثیه خوان:منصور ارضی

زمان: از ۱۵مردادماه به مدت ۷شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان ۱۵خرداد

مسجدنیک عهد

سخنران:حجت الاسلام سلمان حسینی مقدم

مرثیه خوان:حامدمیرزاعلی

زمان:۲۰ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:اتوبان محلاتی، خیابان ارجمندی

مسجدامام محمدباقر(ع)

سخنران:قاسم رضایی

مرثیه خوان:مهدی گودرزی

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

مسجدجواد الائمه(ع)

سخنران: حجت الاسلام حسین نوری، غلامعباس عسگری

مرثیه خوان:محمد نوری زادگان

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز بعد از نماز صبح

نشانی:جوادیه، تهرانپارس، خیابان شهید زارع

مسجد قمر بنی هاشم(ع)

سخنران: حجت الاسلام ثمری

زمان: ۲۰ تا ۲۲ مردادماه

نشانی: خیابان فرجام، والاییان جنوبی

مسجدجامع چهارده معصوم(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی حائری زاده

مرثیه خوان:قاسم صرافان، ابوالفضل رضایی

زمان: ۲۱ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید هدایتی، نبش کوچه نوآموز

مسجد شهید بهشتی

سخنران: حجت الاسلام سیدمهدی حسینی

زمان: ۲۰ مردادماه ساعت ۲۱:۳۰

نشانی:خیابان نبردشمالی، میدان نبرد

مسجد فاطمیه

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان:۲۱ و ۲۲مردادماه ساعت ۱۱ صبح

نشانی:خیابان شکوفه، خیابان ناصری

مسجد قمربنی هاشم(ع)

سخنران:حجت الاسلام علی صابری

مرثیه خوان: محسن حیدرزاده

زمان:۲۱ و۲۲مردادماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی:تهرانپارس، خیابان شهید معینی نژاد

مسجد فائق

مرثیه خوان:محمدجوادپورجمشیدیان

زمان: ۱۹تا۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شهید فیاض بخش

مسجد امام حسین(ع)

سخنران:حجت الاسلام عبدالرضا مسعودی

زمان: حمیدحسین زاده

زمان:۲۰ تا ۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان شهدا، خیابان شهیدان کفایی امانی

مسجد امام جعفرصادق(ع)

سخنران: حجت الاسلام جواد زمانی

مرثیه خوان: محمدرستمی، محمدرضا دولابی

زمان: از ۱۷ مردادماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:بین فلکه اول و دوم صادقیه، بلوار شهدای صادقیه

مسجد رحمتیه

سخنران:حجت الاسلام علی اوسطی

زمان: ۱۹ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان پیروزی، خیابان شکوفه

مسجد جامع امام سجاد(ع)

سخنران:آیت الله عابدینی

مرثیه خوان: مهدی سلحشور

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت دو شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی، فلکه صادقیه

مسجد امام رضا(ع)

سخنران: حجت الاسلام آتشکار

مرثیه خوان: علی کرمی، وحیدمرادی، حامدباقری

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز ساعت ۱۷

نشانی: ازگل، خیابان گلستان شرقی

مسجد و فاطمیه بزرگ تهران

سخنران: حجت الاسلام جعفری

مرثیه خوان: حسین هوشیار، داودشکاری، وحیدیوسفی

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان فاطمی، تقاطع کارگر

مسجد دانشگاه شریف

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

مرثیه خوان: صادق طاهری، امیرعباس روحانی دوست

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز شب ساعت۲۰

نشانی: خیابان آزادی

هیئت رایه العباس(ع)

سخنران: حجت الاسلام مصطفی کرمی

مرثیه خوان: محمود کریمی

زمان: از ۱۹ مرداد ماه به مدت ۳ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:چیذر، آستان مقدس امامزاده علی اکبر(ع)

حسینیه صنف لباس فروشان

سخنران:حجت الاسلام علی ثمری

مرثیه خوان: منصور ارضی

زمان: ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ساعت ۵:۳۰ صبح

نشانی:خیابان سعدی جنوبی، کوچه درختی

حسینیه مرحوم آیت الله علوی بروجردی

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان: از ۱۸ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان منیریه، خیابان ابوسعید، کوچه بهروز

حسینیه چهارده معصوم(ع)

سخنران:حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان:محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا پلیس

حسینیه هدایت

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان:از ۱۸ مرداد ماه به مدت ۵ شب ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:میدان قیام، خیابان ری، کوچه رقیب دوست

بیرق معظم کهعیص

سخنران: حجت الاسلام مهدی شریف

مرثیه خوان: پیام کیانی

زمان:۲۱ مردادماه ساعت۲۰:۳۰

نشانی: خیابان کاشانی، خیابان رضوان

هیئت ریحانه النبی

پیش منبر: مصطفی نظری

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه خوان: محمد حسین پویانفر

زمان:از ۱۹ مرداد ماه به مدت ۳ شب ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:تجریش آستان مقدس امامزده صالح(ع)

هیئت موج الحسن(ع)

سخنران:حجت الاسلام سید عباس موسوی مطلق

مرثیه خوان: حسین سازور، ابوالفضل بختیاری، حیدر خمسه، علی کرمی، روح الله صادقپور، سید محمدرضا نوشه ور، علی اصغر ژولیده

زمان:۱۹ تا ۲۱ مرداد ماه به مدت ۵ شب بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان شهدای هفتم تیر

حسینیه آیت الله حق شناس

پیش منبر: مهدی سماواتی

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

مرثیه خوان: محمدحسین پویانفر

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز ساعت ۶:۴۵ صبح

نشانی:میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

هیئت طفلان مسلم تهران

پیش منبر: علی اکبر نامنی

سخنران: رضا بکایی

مرثیه خوان: مرتضی طاهری، محسن طاهری، محمد کریمی، احد قدمی، سید مهدی حسینی، محمد مهدی طاهری، حمید رضوانی

زمان:از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:میدان امام خمینی، ابتدای خیابان باب همایون، آستان مقدس امامزاده روح الله الحسنی

حسینیه مرحوم سید حسین اطهاری

پیش منبر: مهدی غیاثی، سعید هدایتیان

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه خوان: علی کرمی، جواد حبیبی

زمان:از ۱۹ تا ۲۲ مردادماه ساعت ۶:۴۵ صبح

نشانی:پاسداران، گل نبی، ناطق نوری، کوچه طلائی

روضه الرقیه(س)

سخنران:حجت الاسلام عباس صراف

مرثیه خوان: روح الله صادقپور، سید حجت بحرالعلوم، حسین ایزدخواه، علی علیان، سجاد آشتیانی

زمان:از ۱۹ تا ۲۲ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:خیابان هفده شهریور، بعد از کوچه مهاجری

هیئت موج الحسین(ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه خوان:حسین سازور، ابوالفضل بختیاری، حیدرخمسه، علی کرمی، روح الله صادقپور، سیدمحمدرضا نوشه ور

زمان: ۱۷ تا ۲۱ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان شهدای هفتم تیر، خیمه الحسین(ع)

بیت الرضوان علی بن موسی الرضا(ع)

سخنران:مهدی توکلی، حجج اسلام سیدابراهیم چوبچیان، اسماعیل رمضانی

مرثیه خوان:حسین سازور، ابوالفضل بختیاری

زمان: از ۱۷ مردادماه به مدت ۵روز ساعت ۱۷:۳۰

نشانی:ازگل، کوچه آبشار شرقی

بیت الحسن(ع)

پیش منبر: احمد چینی

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان:حامدخمسه، علی کرمی

زمان: از ۲۰ مردادماه به مدت سه روز ساعت ۱۷

نشانی: دیباجی جنوبی، خیابان سنجابی

هیئت محب الشهدا

سخنران: حجت الاسلام سیدمحمدباقر طباطبایی نژاد

مرثیه خوان: مجیدابوفاضلی، وحید مرادی، محمدحسین عطاییان

زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت ۵ روز ساعت ۱۷

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی

هیئت امنا حضرت زهرا(س)

سخنران: حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان:۲۱مردادماه ساعت ۱۶

نشانی:خیابان پیروزی، خیابان کریمشاهیان

مهدیه امام حسن مجتبی(ع)

سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان

مرثیه خوان:سعیدحدادیان، محمدحسین حدادیان

زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت سه شب ساعت ۲۰

نشانی:خیابان آزادی، غرب یادگار امام

هیئت آیین حسینی

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان: سیدمهدی میرداماد، حنیف طاهری، مهدی رسولی، سیدمحمودعلوی، میثم مطیعی

زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت ۶ شب ساعت ۲۱

نشانی:میدان ونک

حسینیه اسفیدواجانی ها

سخنران:خانم نیلچی زاده

زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت ۵ روز ساعت ۱۰ صبح

نشانی:خیابان ۱۷ شهریورجنوبی، پایین تر از تیردوقلو

بیت الرضیع

سخنران:حجت الاسلام مجتبی جمعیان

مرثیه خوان:حامدرضوانفر، سعید هدایتیان، مهدی غیاثی

زمان: از ۱۹ مردادماه به مدت سه شب ساعت ۱۹

نشانی: پیچ شمیران، ابتدای خیابان شریعتی

حسینیه عشاق الحسین(ع)

سخنران:حجت الاسلام یاسین پورعلی

زمان: ۲۰تا ۲۲مردادماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:میدان امام حسین(ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا

بیت الرضا(ع)

سخنران:حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان:۲۲مردادماه ساعت ۱۳:۳۰

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری

هیئت انصار

سخنران:حجت الاسلام هاشمی طهرانی

مرثیه خوان:علی جهانبخش

زمان: از ۱۹مردادماه به مدت سه شب ساعت ۲۰:۳۰

نشانی:خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام، بلوار مشهدی رحیم

حسینیه سیدالشهدا(ع)

سخنران:حجت الاسلام حسین انصاریان

زمان: از ۱۸ مردادماه به مدت۵ روز ساعت ۱۸

نشانی:مفتح جنوبی، بعد از ورزشگاه، شهید شیرودی، خیابان ورزنده، اول ملک الشعرای بهار

رضویه حضرت زهرا(س)

سخنران:حجت الاسلام حسین انصاریان

مرثیه خوان:۲۲مردادماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی:خیابان شهید مشکی، خیابان شهید کلهر

هیئت راهیان کربلا

سخنران: حجت الاسلام سیدکاظم بدری

مرثیه خوان: مجتبی صمدی، احمدصادقی، محمدجوادپازوکی، حسن نصیری

زمان: از ۱۹تا۲۲ مردادماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: نبردجنوبی، خیابان ده حقی

حسینیه هنر

سخنران:حجت الاسلام محمدی

مرثیه خوان: علی اکبر سیاه

زمان:۱۹ و ۲۰ مردادماه ساعت ۱۷

نشانی:جنب متروی انقلاب، خیابان ۱۶ آذر

حسینیه چهارده معصوم(ع)

سخنران: محمدسعید خوشنما

مرثیه خوان: سیدرضامحمودی، محمدعلی ذاکری

زمان:۱۹تا ۲۱مردادماه ساعت ۲۱

نشانی:خیابان ری، خیابان حدادعادل

حسینه بنی فاطمه(س)

سخنران: حجت الاسلام سیدابراهیم هاشمیان

مرثیه خوان:علی محمدی

زمان: ۱۹ تا ۲۲ مردادماه ساعت ۷ صبح

نشانی:خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه

هیئت قاسم بن الحسن(ع)

سخنران: رضا اسدی

مرثیه خوان: مرتضی فضل الهی، امیرزینتی، علیرضا پناهی

زمان: از۱۹ تا ۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان خراسان، خیابان طیب

مجتمع مشکوه دینی

سخنران: محمدعبدی

مرثیه خوان:حسین کاتب، محمدرضا صفوی فر، محمدحسین نیلچی

زمان: ۲۰تا۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ایران، کوچه قوامی

بیت الزهرا(س)

سخنران: حسین حقانی

مرثیه خوان: حمیدرضا بهاری

زمان: ۲۰ تا ۲۲مردادماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه

هیئت عزیزم حسین

سخنران: حجت الاسلام عباس اخوان

مرثیه خوان: علی اکبر زادفرج

زمان:۲۰ و ۲۱ مردادماه ساعت۲۲ و ۳۰

نشانی: میدان رازی، خیابان ایروانی

هیئت مکتب العباس(س)

سخنران:حجت الاسلام رمضانی

مرثیه خوان: سیدمحمدجوادی، سیدمحمدرضا نوشه ور، سیدحجت بحرالعلوم

زمان: از ۲۱ مردادماه به مدت سه روز ساعت۱۷

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

میدان بهارستان

سخنران: میرهاشم حسینی

زمان: ۲۰ و ۲۱ مردادماه ساعت ۲۲:۳۰

بیت الحسن المجتبی

سخنران: داود فقیهی(بعد از نماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام علی پناه( ۸ صبح)

مرثیه خوان: دوستی، کاظمی

نشانی: خیابان ایران

بیت الحسن(ع)

سخنران: حجت الاسلام حامدکاشانی

مرثیه خوان:حامدخمسه، علی کرمی

زمان:۲۰ و ۲۱مردادماه ساعت ۱۷

نشانی:دولت، دیباجی جنوبی، سنجابی، میرفرشی

حسینیه کاشانی فرید

سخنران: حجت الاسلام سیدمحمدمیرلوحی

مرثیه خوان: حمیدفارسی

زمان:۲۰تا ۲۲ مردادماه ساعت ۱۷:۳۰

نشانی: خیابان ظفر

بیت الهادی(ع)

سخنران: حجت الاسلام محمدسجادسعادت خواه

مرثیه خوان: جوادی حیدری، محمدرضا پیروز

زمان:۲۰تا ۲۲مردادماه ساعت ۱۷:۳۰

نشانی:خیابان شوش شرقی، چهارراه شهرزاد (لب خط)، خیابان امام موسی صدر

حسینیه امیرالمومنین(ع)

سخنران: سیدمجتبی حسینی

مرثیه خوان: آرمان عظیم پور، محمدمهجور

زمان: ۲۰تا ۲۲مردادماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: زعفرانیه، سپیدکوه ۱