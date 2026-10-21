خرید اکانت کلود برای نویسندگی و ترجمه؛ مقایسه با ChatGPT

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، Claude و ChatGPT هر دو برای نویسندگی، ترجمه و بازنویسی متن کاربرد دارند؛ اما کدام‌یک برای شما مناسب‌تر است؟ در این مقاله، کیفیت خروجی، تفاوت امکانات و محدودیت‌های Claude Pro و ChatGPT Plus، روش‌های ترجمه دقیق‌تر و نکات مهم پیش از خرید اکانت کلود را بررسی می‌کنیم.

اگر بین اکانت Claude و استفاده از ChatGPT مردد هستید، اول ببینید چه کاری انجام می‌دهید و چقدر از این ابزارها استفاده می‌کنید. برای نوشتن و ترجمه متن‌های کوتاه، ابتدا نسخه رایگان کلود را امتحان کنید. اگر کیفیت خروجی را می‌پسندید، احتمالا ظرفیت نسخه رایگان برای استفاده منظم شما کافی نباشد. کلود در سه مدل پرو و مکس 5x و مکس 20x ارائه میشود وباید به فکر خرید یک اکانت Claude از ایران با پرداخت ریالی باشید.

اگر در کنار نوشتن و ترجمه، به ساخت تصویر با نوشته‌های فارسی و ابزارهای متنوع نیاز دارید، ChatGPT را هم در نظر بگیرید. اگر همین حالا ChatGPT نیازتان را برطرف می‌کند، خرید کلود برای شما ضروری نیست. بهتر است زمانی سراغ ابزار دوم بروید که با انجام تست زیر متوجه شوید که نتیجه بهتری از آن می‌گیرید.

با این تست، انتخاب اشتباهی بین کلاد و چت جی پی تی نکنید!

یک متن یکسان را با دستور مشابه به هر دو ابزار بدهید و ببینید کدام‌یک معنا و لحن را بهتر حفظ می‌کند و خروجی‌اش به ویرایش کمتری نیاز دارد.

در ادامه، کاربردهای کلود برای نویسندگی و ترجمه، تفاوت Claude Pro و ChatGPT Plus و روش‌های گرفتن ترجمه دقیق‌تر را توضیح می‌دهیم. همچنین پلن‌های کلود و نکاتی را مرور می‌کنیم که بهتر است پیش از خرید بدانید.

با Claude چه کارهایی برای نوشتن و ترجمه انجام می‌دهید؟

شما می‌توانید از کلاد برای پیدا کردن ایده، نوشتن پیش‌نویس، ترجمه، بازنویسی و بررسی متن کمک بگیرید.

لازم نیست همیشه از آن بخواهید مقاله‌ای را از صفر بنویسد. متن خودتان را بدهید و بپرسید:

مقدمه کجا نامفهوم است؟

کدام توضیح تکرار شده است؟

ترتیب بخش‌ها مناسب است؟

آیا دو قسمت متن با هم تناقض دارند؟

برای ترجمه هم می‌توانید چند معادل برای یک عبارت بگیرید، معنی جمله مبهم را بپرسید یا بخواهید اصطلاحات در سراسر متن یکسان باشند.

روان بودن ترجمه، درستی آن را تضمین نمی‌کند. خروجی را بررسی کنید.

طبق بنچمارک جهانی Arena.ai (بخش Text Arena با بیش از ۷.۹ میلیون رأی)، رتبه‌های ۱ تا ۳ جدول تولید متن در اختیار مدل‌های خانواده Claude (نسخه‌های Opus و Fable) است و بهترین مدل OpenAI در رتبه ۱۸ جدول متن قرار دارد.

ChatGPT برای نوشتن و ترجمه مناسب است؟

با ChatGPT هم می‌توانید ایده بگیرید، پیش‌نویس بنویسید، ترجمه کنید و متن را بازنویسی یا ویرایش کنید.

مثلاً یادداشت‌هایتان را بدهید و بخواهید آن‌ها را به یک متن منظم تبدیل کند. اگر متن آماده دارید، می‌توانید درخواست کنید جمله‌ها ساده‌تر شوند و تمام نکته‌ها باقی بمانند.

برای بررسی نوشته خودتان هم می‌توانید از آن بخواهید ابتدا ایرادها را با مثال نشان دهد و سپس بخش‌های موردنظر شما را اصلاح کند.

برای ترجمه، زبان مقصد، مخاطب و لحن را مشخص کنید. اگر متن تخصصی است، معادل اصطلاحات را هم بدهید تا در سراسر ترجمه یکسان باشند. برای عبارت‌های مبهم، چند ترجمه پیشنهادی بخواهید و تفاوت معنایی آن‌ها را بپرسید.

اگر برای نوشتن مقاله از ChatGPT کمک می‌گیرید، آمار، نقل‌قول‌ها و اطلاعات مهم را هم با منابع معتبر بررسی کنید.

Claude در برابر ChatGPT؛ این دو هوش مصنوعی چه تفاوتی دارند؟

موضوع Claude ChatGPT نوشتن، ترجمه و بازنویسی دارد دارد انتخاب مدل دسترسی به مدل‌های بیشتر Claude، از جمله Opus دسترسی به مدل‌ها و قابلیت‌های پیشرفته تحقیق Research و جست‌وجوی وب دسترسی به Deep Research و جست‌وجوی وب نگهداری منابع و دستورها Projects و دستورهای پروژه Projects و دستورهای پروژه کار با فایل بررسی فایل و ساخت خروجی بررسی فایل و ساخت خروجی انجام کارهای چندمرحله‌ای Claude Cowork Work در دسکتاپ، وب و موبایل محدودیت استفاده محدودیت ۵ ساعته و سقف هفتگی محدودیت بر اساس مدل، ابزار و پلن هزینه جداگانه برای ادامه کار Usage Credits؛ هزینه جدا برای Fable امکان خرید اعتبار اضافه برای Work و Codex

برای سنجیدن کیفیت فارسی، بخشی از نوشته یا ترجمه واقعی خودتان را با دستور یکسان در هر دو امتحان کنید. حفظ معنا، یکدستی اصطلاحات، لحن و زمانی را که برای ویرایش صرف می‌کنید، کنار هم بسنجید.

نسخه رایگان کافی است یا باید اشتراک بخرید؟

اگر برای چند ایمیل، کپشن یا متن کوتاه از Claude یا ChatGPT استفاده می‌کنید، ابتدا نسخه رایگان را امتحان کنید. در هر دو می‌توانید بنویسید، ترجمه کنید و متن را بازنویسی کنید.

وقتی مرتب به محدودیت می‌رسید یا مدل‌ها و ابزارهای بیشتری می‌خواهید، پلن‌های پولی Claude و اکانت ChatGPT را مقایسه کنید.

پلن چه زمانی برای شما مناسب است؟ Claude Pro وقتی می‌نویسید و ترجمه می‌کنید و ظرفیت بیشتر می‌خواهید. Claude Max 5x وقتی ظرفیت Pro کافی نیست؛ ظرفیت هر جلسه ۵ ساعته، پنج برابر Pro است. Claude Max 20x وقتی ظرفیت Max 5x هم پاسخ‌گو نیست؛ ظرفیت هر جلسه ۵ ساعته، بیست برابر Pro است. ChatGPT Go وقتی برای کار روزمره به بارگذاری فایل و استفاده بیشتر از ابزارها نیاز دارید. ChatGPT Plus وقتی در کنار نویسندگی، مدل‌های پیشرفته‌تر، بررسی فایل و ظرفیت بیشتری برای تحقیق عمیق می‌خواهید. ChatGPT Pro وقتی ظرفیت Plus کافی نیست یا مدل‌های ویژه Pro را می‌خواهید.

برای نوشتن و ترجمه، کدام مدل Claude را امتحان کنید؟

انتخاب مدل را با دشواری کار و نتیجه‌ای که می‌گیرید هماهنگ کنید:

Sonnet: برای نوشتن، ترجمه و ویرایش روزمره از این مدل شروع کنید.

Haiku: برای متن کوتاه، پیشنهاد عنوان و اصلاح‌های ساده، آن را امتحان کنید.

Opus: اگر متن دشوار است، ساختارش به بررسی بیشتری نیاز دارد یا با ابهام پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اید، خروجی آن را با نتیجه قبلی مقایسه کنید.

این پیشنهادها به معنی برتری قطعی یک مدل در فارسی نیستند. نتیجه را روی کار خودتان بسنجید؛ برای کوتاه کردن یک عنوان، همیشه به بررسی طولانی‌تر نیاز ندارید.

اگر ظرفیت Claude تمام شد، اعتبار بخرید یا پلن را ارتقا دهید؟

Claude محدودیت جلسه ۵ ساعته دارد و پلن‌های پولی آن سقف هفتگی هم دارند. نوع مدل، طول گفت‌وگو، فایل‌ها و ابزارهایی که استفاده می‌کنید، روی مصرف اثر می‌گذارند؛ بنابراین نمی‌توان تعداد پیام ثابتی را برای همه وعده داد.

پیش از خرید اعتبار یا ارتقای پلن، این موارد را بررسی کنید:

کدام ظرفیت پر شده است: جلسه ۵ ساعته یا سقف هفتگی؟

تا زمان بازنشانی سهمیه چقدر مانده است؟

این محدودیت گهگاه پیش می‌آید یا مرتب کارتان را متوقف می‌کند؟

به ظرفیت بیشتری نیاز دارید یا مدل و ابزار مشخصی می‌خواهید؟

برای دیدن میزان مصرف و زمان بازنشانی، وارد Settings شوید و بخش Usage را باز کنید.

تغییر دستگاه یا شروع گفت‌وگوی تازه، سهمیه جدیدی به حساب شما اضافه نمی‌کند. بازنشانی ظرفیت ۵ ساعته هم لزوماً محدودیت هفتگی را برطرف نمی‌کند.

اگر مرتب به سقف Pro می‌رسید، ظرفیت Max را بررسی کنید. برای خرید اعتبار اضافه نیز ابتدا شرایط Usage Credits و هزینه آن را بخوانید و با نیازتان بسنجید.

پیش از خرید اکانت Claude چه چیزهایی را بررسی کنید؟

روش فعال‌سازی پلن‌ها یکسان نیست. پیش از سفارش، شرایط فعال‌سازی، تمدید و ضمانت گزینه‌ای را که انتخاب می‌کنید، بخوانید:

Claude Pro: روی حساب شخصی شما و بدون دریافت رمز فعال می‌شود.

Claude Max 5x: روش فعال‌سازی متفاوتی دارد و برای تکمیل آن به اندروید نیاز دارید.

تمدید و ضمانت: جزئیات همان پلن را بررسی کنید تا بدانید تمدید چگونه انجام می‌شود و ضمانت چه مواردی را پوشش می‌دهد.

ایران در فهرست کشورهای پشتیبانی‌شده Claude نیست و خرید اشتراک این محدودیت را برطرف نمی‌کند.

برای کار سبک، Free را امتحان کنید. اگر منظم می‌نویسید یا ترجمه می‌کنید، Claude Pro و ChatGPT Plus را با نمونه کار خودتان بسنجید. زمانی پلن را ارتقا دهید که مشخص باشد به ظرفیت بیشتر، مدل متفاوت یا ابزار مشخصی نیاز دارید.

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