به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «محیا» ساخته امیر فیضی در بخش مسابقه سومین جشنواره ایتای‌سینه برزیل روی پرده می‌رود. «محیا» با نگاه به رویدادی واقعی ساخته شده است و مخاطب آن کودکان هستند.

جشنواره ایتای‌سینه برزیل می کوشد تا در هر دوره فضایی برای فیلمسازانی با پیشینه‌ها و مسیرهای حرفه‌ای گوناگون فراهم ‌کند و داستان‌ها، زیبایی‌شناسی‌ها و تجربه‌هایی را در کنار یکدیگر قرار ‌دهد که از مرزها فراتر می‌روند.

در سومین دوره از این جشنواره، ایتای‌سینه، بار دیگر بر تعهد خود به تنوع سینمایی و ارج نهادن به آثاری تأکید می‌کند که افق‌های تازه‌ای می‌گشایند، زمینه‌ساز تأمل می‌شوند و قدرت دگرگون‌کننده سینما را زنده نگه می‌دارند.

سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه انیمیشن ایتایوپولیس از ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵، در شهر ایتایوپولیس برزیل برگزار می‌شود.

انیمیشن کوتاه «محیا» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی توسط واحد بین الملل مرکز به جشنواره ارسال شده‌ است.