به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت شهروندان، طرحی با محوریت برخورد با سارقان، خرده‌فروشان موادمخدر و افراد مخل نظم و امنیت در شهرستان بروجرد به اجرا درآمد.

کشف ۱۴ فقره سرقت در بروجرد

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به دستگیری ۱۰ سارق شدند و در بررسی‌های انجام‌شده، ۱۴ فقره انواع سرقت نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اموال کشف‌شده از سارقان تصریح کرد: تعدادی از اموال مسروقه، از جمله دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی و اموال مربوط به مشاعات ساختمانی، در جریان این عملیات کشف شد.

دستگیری خرده‌فروشان موادمخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر

مهدوی‌کیا در ادامه از دستگیری پنج خرده‌فروش موادمخدر خبر داد و گفت: در این بخش از طرح، مقادیری موادمخدر از نوع تریاک نیز کشف شد.

وی همچنین از جمع‌آوری ۱۲ معتاد متجاهر در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

فرمانده انتظامی بروجرد در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.