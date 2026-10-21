توقیف کامیون حامل ۳ تن آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از کشف محموله آرد خارج از شبکه توزیع در جریان اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت در راستای اجرای این طرح و هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

کشف ۸۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون، ۸۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به وزن مجموع سه تن و ۲۰۰ کیلوگرم را کشف کردند که خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد.

بر اساس این گزارش، محموله کشف‌شده به‌منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

معرفی متهم به مراجع قضایی

امانی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات مرتبط با حمل و توزیع کالاهای خارج از شبکه، در چارچوب اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از چرخه قانونی توزیع کالا دنبال می‌شود.