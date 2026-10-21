  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

توقیف کامیون حامل ۳ تن آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

توقیف کامیون حامل ۳ تن آرد خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از توقیف یک دستگاه کامیون باری حامل ۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از کشف محموله آرد خارج از شبکه توزیع در جریان اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت در راستای اجرای این طرح و هنگام گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

کشف ۸۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون، ۸۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به وزن مجموع سه تن و ۲۰۰ کیلوگرم را کشف کردند که خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد.

بر اساس این گزارش، محموله کشف‌شده به‌منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

معرفی متهم به مراجع قضایی

امانی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات مرتبط با حمل و توزیع کالاهای خارج از شبکه، در چارچوب اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از چرخه قانونی توزیع کالا دنبال می‌شود.

کد مطلب 6985276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها