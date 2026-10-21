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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

تصاویری از عملیات نیروهای مسلح یمن در مأرب+فیلم

تصاویری از عملیات نیروهای مسلح یمن در مأرب+فیلم

رسانه‌های یمنی تصاویری از ضربه مهلک نیروهای مسلح یمن به مزدوران سعودی در استان مأرب منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی تصاویری از عملیات نیروهای مسلح یمن در استان مأرب منتشر کردند.

در این تصاویر نیروهای مسلح یمن، مرکز تجمع مزدوران سعودی را در شرق رغوان در استان مأرب درهم کوبیده و تجهیزات آنها را به آتش می کشند.

کد مطلب 6985583

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