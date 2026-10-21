تصاویری از عملیات نیروهای مسلح یمن در مأرب+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی تصاویری از عملیات نیروهای مسلح یمن در استان مأرب منتشر کردند.

در این تصاویر نیروهای مسلح یمن، مرکز تجمع مزدوران سعودی را در شرق رغوان در استان مأرب درهم کوبیده و تجهیزات آنها را به آتش می کشند.