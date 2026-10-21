حمله نیروهای مسلح یمن به پایگاه نظامی مزدوران سعودی در عدن 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح یمنی اتاق عملیات وابسته به مزدوران سعودی در اردوگاه بدر در شهر عدن را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادند.

وی با تاکید بر اینکه عملیات مذکور دقیق بوده است، تصریح کرد که اصابت موشک به صورت دقیق و مستقیم انجام شد.

یحیی سریع شب گذشته نیز اعلام کرد که دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی و موشکی علیه این کشور انجام داد. تجاوزات سعودی، اهداف غیرنظامی را در استان‌ های جوف، تعز، صعده، مأرب، حجه، لحج، عمران و اب هدف قرار داده و به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان انجامیده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط، طائف، الخرج و فرودگاه شروره به پرواز درآمده بودند.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از آغاز تشدید تنش‌ها به ۲۷۹۳ مورد رسیده است.