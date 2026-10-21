برگزاری نشست خبری پنجمین رویداد ملی جایزه امیر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری پنجمین رویداد ملی جایزه امیر صبح امروز با حضور اهالی رسانه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست سجاد احمدپور دبیر قرارگاه جهادی امام رضا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره یکی از جهادگران کشور گفت: امیرمحمد اژدری یکی از جوانان فعال در حوزه اجتماعی بود که آبان ماه سال ۱۳۹۷ در جریان شناسایی مناطق محروم در جنوب کشور در استان بوشهر به شهادت رسید. او در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کرد و من چند سالی به عنوان دوست و داوطلب کنارش بودم.

وی ادامه داد: رویداد جایزه ملی اخیر بعد از شهادت ایشان توسط دوستان او برگزار شد و تا به امروز ۴ دوره آن برگزار شده است؛ هدف اصلی این رویداد این است که جوانان جهادگر مثل امیر محمد که در حوزه‌های اجتماعی فعال و اثرگذار هستند را شناسایی و کمک کنیم تا فضا برای نقش‌آفرینی آنان در سطوح ملی باز شود.

احمدپور با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد گفت: امسال در پنجمین دوره جایزه ملی امیر هستیم. در طول این سال‌ها شاهد پیشرفت آماری بودیم. سال اول ۸۰ نفر جهادگر ثبت‌نام داشتیم و امروز تعداد افراد ثبت‌نامی به ۱۱۰۰ نفر رسیده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما اینجاست که بسیاری از جوانان جهادگر در فضای جایزه و تقدیر نیستند و بیشتر مسیر دلی خدمت به محرومین را پیش می‌برند. بنابراین پیداکردن آنها سخت است. البته ما هم برای پیدا کردن این جوانان اثرگذار جهادی سعی کردیم با نهادهای دولتی و غیردولتی متعددی نامه‌نگاری کنیم تا این فعالین اجتماعی را به ما معرفی کنند.

کار جهادی راه افزایش بهره‌وری در شرایط جنگی

مهسا جلیلی دبیر پنجمین رویداد جایزه ملی امیر در بخش دیگری از این نشست خبری در سخنانی گفت: امسال پنجمین سال برگزاری این رویداد است؛ در سال نخست، ۸۰ داوطلب در جشنواره ثبت‌نام شدند؛ سال بعد این تعداد به ۲۳۰ جهادگر رسید و در سال‌های سوم و چهارم هم به ترتیب ۴۷۰ و ۶۰۰ نفر ثبت‌نام شدند. آمار امسال به ۱۱۰۰ جهادگر رسیده است. باید اشاره کنم که مهلت ثبت نام تا ۲۵ مهر ماه بود اما به دلیل استقبال خوب و تعدادی بالای درخواست‌ها این تاریخ تا ۳۰ مهر ماه تمدید شد.

وی با اشاره به ۵ محور اصلی برگزاری این رویداد گفت: محورهای جایزه امسال سلامت جامعه، مشارکت اجتماعی، آسیب اجتماعی، نوآوری اجتماعی و بخش ویژه «ایران» است. در رویداد امسال به دلیل اتفاقات سال گذشته یک بخش ویژه به نام «ایران» به جشنواره اضافه کردیم. این بخش به دنبال شناسایی و معرفی کسانی است که در این یک سال سخت کنار مردم ایستادند و کمکشان کردند.

دبیر جایزه ملی امیر در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص وسعت این رویداد گفت: برای جایزه امیر، کل کشور را رصد می‌کنیم. صرفا به دنبال جوان اثرگذاری نیستم که گروه جهادی داشته باشد؛ حتی یک معلم که در روستایی دورافتاده کار می‌کند و به دانش‌آموزان درس می‌دهد می‌تواند انتخاب این رویداد باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: برای جایزه امسال، از برگزیدگان سال گذشته کمک گرفتیم و آنها در پیش داوری و داوری به ما کمک کنند. این برگزیدگان توانستند یک مشکلی را در منطقه‌ای محروم حل کردند و به همین دلیل سراغشان رفتیم تا برای معرفی افراد برگزیده امسال به ما کمک کنند. این افراد براساس مستنداتی که از هر نفر دریافت ‌می‌کنیم و براساس شاخص‌ها، افراد شاخص شبیه به خودشان را انتخاب می‌کنند.

وی درباره جوایز امسال توضیح داد: جایزه امسال ۵ محور دارد و هر در محور یک برگزیده از سوی هییت داوران معرفی می‌شود. علاوه براین، هر کدام می‌توانند بخشی از کارشان را به مدت چند دقیقه ارایه دهند تا رای مردمی از حاضران در مراسم اختتامیه را دریافت کنند. رای مردمی ۲ برگزیده خواهد داشت. باید اشاره کنم که محمد حسن داودی، اشکان تقی‌پور، لعیا اعتماد سعید، علی خواجوری، یوسف اصلانی، علیرضا آتشک، سید نصیر موسوی و اکبر رجبی هییت داوران جایزه امسال هستند.

اختتامیه پنجمین جایزه ملی امیر ۲۰ آبان برگزار می‌شود

جلیلی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین دستاورد ۴ دوره گذشته این جایزه گفت: هدف جایزه امیر این است که اگر یک جوانی مسیله‌ای را حل کرده و موفق بوده است، آن تجربه را شناسایی کنیم و در سطح ملی به دیگر نقاط کشور انتقال بدهیم.

او گفت: مراسم اختتامیه پنجمین جایزه ملی امیر ۲۰ آبان ماه برگزار خواهد شد و مکان آن به زودی اعلام می‌شود.

احمدپور با اشاره به مکاتبات گسترده برای شناسایی دانشجویان جهادگر گفت: هر کدام از داوران امسال ما مدیریت گروه‌های زیادی را برعهده دارند و برای شناسایی جوانان جهادگر اثرگذار ازشان کمک گرفتیم.

هچنین نامه‌نگاری وسیع برای شناسایی جهادگران دانشجو داشتیم و از بنیاد ملی نخبگان درخواست کردیم کسانی که در حوزه ملی کارهایی انجام دادند را به ما معرفی کنند.

وی ضمن معرفی کتابی درباره شهید امیرمحمد اژدری گفت: کتاب «شمرون کناردون» درباره شهید اژدری است. او بچه شمرون تهران بوده و در منطقه کناردون در شهرستان پارسیان به شهادت می‌رسد. از شما دعوت می‌کنم تا این کتاب را بخوانید و درباره زندگی شهید اژدری اطلاعات بیشتری کسب کنید.



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