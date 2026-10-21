واکنش بقایی به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا که «اعتقادات دینی ایرانیان» را مانع پیشبرد مذاکرات دانسته بود، در صفحه شخصی خود نوشت:



«قصور هیات‌حاکمه آمریکا در پایبندی به اصول دیپلماسی و عادت به نقض عهد و تکیه بر زور و فشار چه ربطی به «باورهای دینی ایرانیان» دارد؟!

اعتقادات دینی و معنوی به‌خودی‌خود هیچ تزاحمی با عقلانیت سیاسی ندارد، همان‌طور که سکولار بودن تضمین‌کننده خردمندی و واقع‌گرایی نیست. آنچه که موجب بن‌بست در «مذاکره منطقی» می‌شود، «اعتقادات دینی ایران» نیست بلکه نتیجه الگوی مذاکراتی آمریکا است که چیزی نیست جز تقلا برای دیکته‌کردن یک‌سویه به‌جای دیپلماسی واقعی.

نمی‌توان مطالبه امتیاز کرد اما از امتیازدهی خودداری نمود؛ نمی‌توان شروط خود را دیکته کرد و هیچ وقعی به منافع مشروع طرف مقابل نگذاشت و انتظار یک توافق دیرپا داشت.

برای ارزیابی فایده‌مندی دیپلماسی با ایران، به‌جای تفسیرهای دلبخواهی درباره باورهای دینی ایرانیان، باید منافع راهبردی و نگرانی‌های مشروع امنیتی ایران را درک کنید و مهمتر از همه عادت به بدعهدی و پیمان‌شکنی خودتان را درمان کنید.»