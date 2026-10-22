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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

توقیف ۳۴ خودروی شوتی و کشف ۳۳۲ رأس دام قاچاق در شرق تهران

توقیف ۳۴ خودروی شوتی و کشف ۳۳۲ رأس دام قاچاق در شرق تهران

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از توقیف ۳۴ خودروی شوتی، ۲۱ وسیله نقلیه دیگر و کشف ۳۳۲ رأس دام زنده در طرح ۱۰ روزه مقابله با قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ۱۰ روزه مقابله با خودروهای حامل بار قاچاق موسوم به شوتی و وسایل نقلیه حامل دام غیرمجاز خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف برخورد با قاچاق کالا و دام زنده در سطح استان به اجرا درآمد.

امیریان با تشریح نتایج اقدامات مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در جریان این طرح، ۳۴ دستگاه خودروی شوتی و ۲۱ دستگاه از انواع خودروهای سنگین و موتورسیکلت توقیف شد و ۳۳۲ رأس دام زنده سبک و سنگین نیز کشف شد.

وی با اشاره به کشفیات حوزه سوخت و فرآورده‌های نفتی بیان کرد: مأموران در این عملیات ۳۴ هزار و ۴۶۰ لیتر انواع سوخت و فرآورده‌های نفتی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین از کشف ۲۴۸ هزار کیلوگرم انواع کالاهای قاچاق خبر داد و گفت: این محموله‌ها شامل مواد غذایی، ارزاق عمومی، پارچه، مواد شوینده، مواد پتروشیمی، نهاده‌های دامی، سموم کشاورزی، کاغذ و سایر کالاها بوده است.

امیریان با بیان اینکه در ارتباط با این کشفیات ۸۷ فقره پرونده قضایی تشکیل شده است، ارزش تقریبی و کارشناسی‌شده کالاهای قاچاق کشف‌شده را ۱۰۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی تأکید کرد: برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق و دام غیرمجاز در چارچوب اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق ادامه دارد.

کد مطلب 6986129

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