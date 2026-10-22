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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

گتوند دوباره لرزید

گتوند دوباره لرزید

گتوند - دومین زمین‌لرزه به بزرگی ۳.۲ ریشتر بار دیگر حوالی گتوند در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در ساعت ۱۰:۴۷:۵۱ روز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

طول جغرافیایی این زمین‌لرزه ۴۸.۸۱ و عرض جغرافیایی آن ۳۲.۲۶ درجه ثبت شده است.

کانون این زلزله در یک کیلومتری گتوند، ۲۳ کیلومتری شوشتر و ۲۵ کیلومتری چغامیش در استان خوزستان گزارش شده است. همچنین این زمین‌لرزه در ۱۰۴ کیلومتری اهواز و ۱۴۳ کیلومتری خرم‌آباد رخ داد. تا کنون گزارشی درباره خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

ساعت ۹ صبح امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر نیز حوالی گتوند در استان خوزستان را لرزاند.

کد مطلب 6986181

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