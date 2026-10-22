ضیغمی نژاد و ایزدیار باز هم طلا و نقره گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در مرحله فینال ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S10 به مصاف حریفانش رفتند و این‌بار هم سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار به مدال طلا و نقره رسیدند.



در این رقابت سینا ضیغمی‌نژاد با زمان ۲۵.۸۲ و شاهین ایزدیار با زمان ۲۶.۳۲ طلا و نقره گرفتند.



شناگران کشورمان در این رقابت با شناگران کشورهای تایلند، ژاپن،قزاقستان، کامبوج و هند به رقابت پرداختند.