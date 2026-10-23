برنز پاراآسیایی ناگویا بر سینه دونده همدانی نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید اسلامی» ملی‌پوش دو و میدانی همدانی در ماده دوی ۱۵۰۰ متر کلاس T۱۱ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مقام سوم رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

این رقابت در ادامه مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ برگزار شد و نماینده ایران در ماده ۱۵۰۰ متر مردان کلاس T۱۱ به رقابت با حریفان پرداخت.

«حمید اسلامی» در این ماده با ثبت زمان ۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه به عنوان نفر چهارم از خط پایان عبور کرد اما با حذف شدن ورزشکار چینی به دلیل تخلف فنی دیسکالیفه جایگاه وی به رتبه سوم ارتقا یافت و مدال برنز به دونده پرافتخار همدانی رسید.

بدین ترتیب دونده همدانی ضمن کسب نخستین نشان این دوره از بازی‌ها برای نمایندگان کشورمان جایگاه خود را در جمع مدال‌آوران پارادوومیدانی ایران تثبیت کرد.