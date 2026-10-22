کشف ۱۳ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک در چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان چگنی طی ۴۸ ساعت گذشته طرح عملیاتی ارتقای امنیت اجتماعی را در سطح شهرستان اجرا کردند.

دستگیری سارقان و کشف ۶ فقره سرقت

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به دستگیری سه سارق شدند و شش فقره سرقت نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چگنی همچنین از کشف ۱۳ کیلو و ۶۵۰ گرم تریاک در جریان اجرای این طرح خبر داد.

توقیف ۱۲ وسیله نقلیه متخلف

گراوند با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف در جریان این عملیات خاطرنشان کرد: در مجموع، سه دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

وی با تأکید بر عزم پلیس برای مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدام برهم‌زننده نظم و امنیت جامعه، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.