ارتش ۵۰۰ پروژه محرومیت زدایی در سراسر کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یحیی نامجو عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح ورزشگاه شهدای ارتش در شهرک ولیعصر بدره، که با حضور استاندار ایلام و مسئولان کشوری و لشکری و استانی برگزار شد، بر هم‌سویی رسالت دفاعی ارتش با مسئولیت‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مناطق محروم تأکید کرد.

وی در این مراسم با تجلیل از ایثارگری و رشادت‌های مردم استان ایلام، ارتش را حافظ منافع ملی و نظام و هم‌پیمان مردم در مسیر توسعه و رفع محرومیت‌ها عنوان کرد.

نامجو افزود: ارتش در کنار رسالت نظامی خود، مسئولیت خدمت‌رسانی به مردم و کمک به پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق محروم را نیز به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده دارد.

وی با ارائه آماری از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۰۰ پروژه محرومیت‌زدایی در ۲۵ استان کشور در دست اجراست و در استان ایلام نیز اقدامات ارزشمندی در این راستا در حال پیگیری و اجرا است.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران و نقش مؤثر خیرین در پیشبرد این پروژه‌ها، از تلاش‌های همه‌جانبه برای به ثمر رساندن این ظرفیت‌ها تجلیل کرد.