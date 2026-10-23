به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، نمایندگان کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ برای رسیدن به فینال این ماده به آب زدند.



در این رقابت ابوالفضل ظریف‌پور با زمان ۱.۰۰.۵۳ در رده سوم گروه خود قرار گرفت و به مرحله فینال راه پیدا کرد.



علی مطلبی دیگر نماینده ایران با زمان ۱.۰۵.۸۸ در رده پنجم گروه خود قرار گرفت و نتوانست به مرحله فینال راه پیدا کند.



همچنین در مرحله مقدماتی ۴۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۶، علی رشیدآبادی با حریفانش رقابت کرد. او با زمان ۶.۴۶.۲۳ در رده پنجم گروه خود ایستاد و از صعود بازماند.