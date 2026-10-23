طلا در مسیر ثبت بیشترین افت هفتگی طی چهار ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت جهانی طلا با کاهش ۳۱ دلاری به ۴ هزار و ۱۳ دلار در هر اونس رسید. افزایش قیمت نفت و تقویت انتظارات درباره تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو آمریکا، از عوامل فشار بر قیمت جهانی طلاست.

طلا از ابتدای هفته جاری میلادی حدود ۳.۵ درصد کاهش قیمت داشته و در صورت تداوم این روند تا پایان هفته، شدیدترین افت هفتگی خود از ژوئن ۲۰۲۶ را ثبت خواهد کرد.

افزایش حدود ۵ درصدی قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم، احتمال تداوم نرخ بهره بالا در آمریکا را تقویت کرده است؛ عاملی که با کاهش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده، بر قیمت آن فشار وارد می‌کند.

سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار نشست سیاست پولی فدرال رزرو در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر و انتشار داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا هستند.