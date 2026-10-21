قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و انواع سکه در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ نسبت به میانگین روز گذشته افزایش یافت.

افزایش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۶۶ درصدی نسبت به میانگین روز گذشته، ۲۶ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورد. طلای ۲۴ عیار نیز با همین میزان رشد به ۳۵ میلیون و ۵۳۸ هزار تومان رسید؛ قیمت این نوع طلا در مقایسه با میانگین دیروز ۵۸۱ هزار و ۸۴۸ تومان افزایش داشته است.

همچنین مظنه تهران با رشد یک میلیون و ۸۸۹ هزار و ۷۳۷ تومانی، معادل ۱.۶۶ درصد، به ۱۱۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.

رشد قیمت انواع سکه؛ سکه امامی در آستانه ۲۶۹ میلیون تومان

در بازار سکه نیز قیمت‌ها عمدتاً افزایشی بود. سکه طرح جدید با رشد دو میلیون و ۹۸۸ هزار و ۶۱۳ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ بازدهی قیمتی این سکه در مقایسه با میانگین دیروز ۱.۱۲ درصد بود.

سکه طرح قدیم با افزایش چهار میلیون و ۱۴۴ هزار و ۲۳۴ تومانی، بیشترین رشد مبلغی را در میان انواع سکه ثبت کرد و به ۲۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

نیم‌سکه نیز با افزایش یک میلیون و ۲۹۴ هزار و ۸۹۱ تومانی، ۱۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورد. ربع‌سکه با رشد ۶۳۹ هزار و ۸۵۴ تومانی به ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

در مقابل، قیمت سکه یک‌گرمی نسبت به میانگین روز گذشته تغییری نداشت و همچنان ۳۸ میلیون تومان معامله شد.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، بهای هر اونس طلا امروز با رشد جزئی همراه بود و به حدود چهار هزار و ۱۳۲ دلار رسید. نرخ ثبت‌شده در تابلو، افزایش ۴.۵۱ دلاری یا حدود ۰.۱۱ درصدی را نسبت به میانگین روز گذشته نشان می‌دهد.

در بازار ارز داخلی -بازار غیررسمی- نیز دلار با افزایش حدود دو هزار تومانی و رشد ۰.۸ درصدی، در محدوده ۲۶۷ هزار تومان دادوستد می‌شود.