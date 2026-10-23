حمیدرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح «کانون و مدرسه»، ۱۷۰ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی با حضور در مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک سنندج، با ظرفیت‌ها و برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آشنا شدند و در پایان به عضویت این مجموعه درآمدند.

وی افزود: در این برنامه، فیلم‌های «پسران تشمال»، «روزی کلاغی» و «ربات کشاورز» از تولیدات کانون برای دانش‌آموزان به نمایش درآمد تا آن‌ها با بخشی از آثار تصویری و ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی این مجموعه آشنا شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان ادامه داد: قصه‌گویی از کتاب «در جست‌وجوی خدا» نوشته کلر ژوبرت نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود که با هدف آشنایی دانش‌آموزان با کتاب و قصه و ایجاد زمینه مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های ادبی اجرا شد.

گوهری با اشاره به عضویت تمامی ۱۷۰ دانش‌آموز شرکت‌کننده در این برنامه بیان کرد: این دانش‌آموزان می‌توانند از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی مراکز کانون بهره‌مند شوند.

وی یادآور شد: طرح «کانون و مدرسه» با هدف تقویت ارتباط میان مدارس و مراکز فرهنگی‌هنری کانون اجرا می‌شود و فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با برنامه‌های پرورشی و فعالیت‌های خلاقانه فراهم می‌کند.