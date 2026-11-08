به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره از مجلات سه‌گانه رشد ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، با محتوایی متناسب با ویژگی‌های سنی و نیازهای آموزشی و تربیتی مخاطبان منتشر شده است. این شماره‌ها در کنار داستان‌ها و شعرهای خواندنی، فعالیت‌هایی را برای تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، پرورش تخیل و افزایش علاقه کودکان به مطالعه در نظر گرفته‌اند.

دومین شماره «رشد کودک»، ویژه کودکان پیش‌دبستانی و دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، در آبان‌ماه با دعوتی شیرین به دنیای کتاب‌ها و داستان‌ها آغاز می‌شود.

در بخش داستان، «مامان ما هم می‌شوی؟» روایتی درباره مهربانی و محبت است و «ماجراهای خرگوشک: کتابخانه» نیز مخاطبان خردسال را با فضای دوست‌داشتنی کتابخانه همراه می‌کند. «قصه خنده‌دار»، «ماجراهای باد و حروف» و «باد بی‌دوست» از دیگر مطالب داستانی این شماره هستند.

در بخش شعر، آثاری همچون «مشق شب»، «دکمه ستاره‌ای» و «من می‌توانم» منتشر شده‌اند. شعر «من می‌توانم» با موضوع آماده شدن برای مدرسه و انجام کارهای شخصی، کودکان را به استقلال و خودباوری تشویق می‌کند.

«حالا چطوری بپوشم؟»، «با هم برویم به چهارمحال و بختیاری»، «کلاس‌اولی کتاب‌اولی» و «شاهنامه‌بازی» نیز از دیگر مطالب این شماره از رشد کودک هستند. کودکان همچنین می‌توانند با فعالیت‌هایی مانند «چاپ برگ با رنگ»، «ماهی سفالی»، «قورباغه پرنده» و بازی و رنگ‌آمیزی، خلاقیت و مهارت‌های عملی خود را تقویت کنند.

«رشد نوآموز»؛ قصه، بازی و کشف دنیای پیرامون

شماره آبان «رشد نوآموز»، ویژه دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم ابتدایی، مجموعه‌ای از داستان‌ها، شعرها، فعالیت‌های علمی و سرگرمی‌های خلاقانه را در اختیار مخاطبان قرار داده است.

در این شماره، مطالبی همچون «سفرنامه کرم کوچولو»، «راز جوراب‌ها»، «کاردستی علمی» و «آرزوهای شما» با زبانی متناسب با گروه سنی مخاطب، زمینه‌ای برای تقویت کنجکاوی، تخیل و مشارکت کودکان فراهم می‌کنند.

«صحنه نمایش»، «گردنبند خوشبخت»، «به یاد بچه‌های میناب» و «دفترچه خاطرات یک غول سرما» نیز از دیگر بخش‌های خواندنی این شماره هستند. تنوع مطالب داستانی، نمایشی و فعالیت‌محور در این مجله فرصتی فراهم کرده است تا دانش‌آموزان در کنار مطالعه، به ساختن، تجربه کردن و بیان ایده‌های خود بپردازند.

«رشد دانش‌آموز»؛ قصه‌های طنز، تجربه‌های تازه و سرگرمی‌های خلاقانه

دومین شماره «رشد دانش‌آموز»، ویژه دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی، با ترکیبی از طنز، داستان، دانستنی و فعالیت‌های کاربردی منتشر شده است.

سردبیر مجله در یادداشت «چند قصه توی مغز» با روایت خاطره‌ای از دوران دبستان، مخاطبان را به دنیای خیال‌پردازی و قصه‌گویی می‌برد. در بخش «جزیره بی‌تربیت‌ها» نیز قسمت دوم «تجربه» منتشر شده است.

از دیگر مطالب این شماره می‌توان به «بهشت کجاست؟»، «دوستی در اقیانوس»، «سرفه‌های اضافی خاموش»، «تاریخ با ذره‌بین» و «بتن نباش!» اشاره کرد؛ مطالبی که با موضوعات متنوع و زبانی جذاب، خوانندگان را به دنبال کردن داستان‌ها و کشف نکته‌های تازه دعوت می‌کنند.

این شماره همچنین بخش‌هایی برای فعالیت‌های عملی و خلاقانه دارد. دانش‌آموزان می‌توانند با مطالعه مطالبی مانند «خواب‌های خوب ببینی»، «کدام صید، کدام قلاب» و «سالادها»، ایده‌هایی برای ساخت وسایل کاربردی و آماده کردن خوراکی‌های متنوع به دست آورند. در بخش «سالادها» نیز روش تهیه چند نوع سالاد، از جمله سالاد لبو، سالاد نودل و سالاد خوش‌رنگ آموزش داده شده است.

دومین شماره مجلات «رشد کودک»، «رشد نوآموز» و «رشد دانش‌آموز» در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با هدف پیوند مطالعه با فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و مهارتی منتشر شده‌اند و تلاش دارند با بهره‌گیری از قالب‌های متنوع، تجربه‌ای جذاب و آموزنده برای کودکان و دانش‌آموزان فراهم کنند.

علاقه‌مندان برای آشنایی بیشتر با این نشریات و تهیه آن‌ها می‌توانند به پایگاه اینترنتی مجلات رشد به نشانی www.roshdmag.ir مراجعه نمایند.