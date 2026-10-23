به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین‌هوا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷ ریشتر در شهر ناچو در منطقه تبت چین، دست‌کم ۱۶ کشته و ۵۴ زخمی بر جای گذاشت. این زمین‌لرزه اواخر روز پنجشنبه شهرستان باچن در شهر ناچو، واقع در منطقه خودمختار تبت در جنوب غربی چین را لرزاند.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین دستور انجام عملیات گسترده جست‌وجو و نجات مفقودشدگان و درمان فوری مصدومان را صادر کرد.

وزارت مدیریت بحران چین سطح آماده‌باش زلزله را از سطح چهار به سطح سه افزایش داد. نیروهای امدادی نیز ۳۵۰ امدادگر و ۸۳ خودرو به منطقه اعزام کردند و اقلامی از جمله چادر، تخت تاشو، پتو و واحدهای مسکونی پیش‌ساخته در اختیار آسیب‌دیدگان قرار گرفت.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله حدود ۱۸۳ کیلومتری شهر ناچو رخ داده است. این سازمان درباره احتمال تلفات و خسارات اقتصادی قابل‌توجه هشدار داد و تأکید کرد سازه‌های محل سکونت مردم منطقه در برابر لرزش‌های زمین آسیب‌پذیرند.