طرح بزرگ «پارک زندگی» در دامنه بانکول ایوان وارد مرحله طراحی می شود

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر از جانمایی طرح بزرگ «پارک زندگی» در شهرستان ایوان و برنامهریزی برای آغاز طراحی آن خبر داد؛ طرحی که با هدف توسعه فضای سبز، ایجاد ظرفیتهای تفریحی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال میشود.
وی با اشاره به جمعیت شهرستان ایوان اظهار داشت: مردم این شهرستان سالهاست از کمبود فضای سبز مناسب و امکانات تفریحی گسترده رنج میبرند و اجرای این طرح میتواند زمینه بهرهمندی شهروندان از فضایی طبیعی و مناسب را فراهم کند.
فلاحی با اشاره به پیگیریهای انجامشده و همکاری مدیر منابع طبیعی استان افزود: با پیگیریهای صورتگرفته، زمینی برای اجرای طرح «پارک زندگی» جانمایی شده است و طراحی آن در چارچوب طرحها و برنامههای منابع طبیعی کشور دنبال خواهد شد.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت این طرح در دامنه بانکول و ارتفاعات مشرف به شهرستان ایوان، اظهار کرد: «پارک زندگی» میتواند بهعنوان «بام ایوان» شناخته شود و ظرفیت مناسبی برای توسعه فضای سبز، حضور خانوادهها و گسترش فرصتهای تفریحی و گردشگری در شهرستان فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت تأمین اعتبارات موردنیاز برای اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: در زمینه تأمین اعتبار، پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد. با توجه به سفر رئیس منابع طبیعی به استان ایلام و قول مساعدی که پیشتر از ایشان دریافت شده است، امیدواریم بخشی از اعتبارات موردنیاز تأمین شود. همچنین تعدادی از خیرین نیز برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام آمادگی کردهاند.
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