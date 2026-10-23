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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

زنجان مرکز آزمایشی ورزش همگانی کشور شد

زنجان مرکز آزمایشی ورزش همگانی کشور شد

زنجان- مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از انتخاب این استان به‌عنوان مرکز آزمایشی ورزش همگانی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدی‌پور روز جمعه در مراسم پیاده‌روی خانوادگی در زنجان، با قدردانی از حضور مردم و خانواده‌ها در این برنامه، اظهار کرد: حضور خانواده‌ها به همراه فرزندانشان در این مراسم، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و توجه به اهمیت ورزش همگانی بود.

وی با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در برگزاری برنامه‌های ورزشی افزود: شهرداری زنجان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همواره در برنامه‌های ورزش همگانی و قهرمانی مشارکت فعال دارند و همراهی این مجموعه‌ها در توسعه فعالیت‌های ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه مؤثر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به برگزاری این مراسم به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، ادامه داد: این برنامه با همکاری مجموعه مدیریت شهری، هیأت ورزش همگانی و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده برگزار شد و اقدامی ارزشمند در راستای گسترش فعالیت‌های ورزشی در سطح شهر به شمار می‌رود.

محمدی‌پور همچنین با قدردانی از همکاری رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌های ورزشی، بیان کرد: همراهی و تعامل دستگاه‌های مختلف موجب شده است زنجان در حوزه ورزش همگانی به‌عنوان شهری فعال شناخته شود.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی در ارتقای سلامت عمومی، گفت: توسعه فعالیت‌های بدنی در کاهش کم‌تحرکی، کنترل وزن و چربی بدن و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی، نقش مؤثری دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان بر ضرورت استمرار برنامه‌های ورزش همگانی تأکید کرد و افزود: تداوم برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند ضمن کمک به ارتقای سلامت عمومی، زمینه افزایش نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ ورزش در میان خانواده‌ها را فراهم کند.

کد مطلب 6987025

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