زنجان مرکز آزمایشی ورزش همگانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدی‌پور روز جمعه در مراسم پیاده‌روی خانوادگی در زنجان، با قدردانی از حضور مردم و خانواده‌ها در این برنامه، اظهار کرد: حضور خانواده‌ها به همراه فرزندانشان در این مراسم، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و توجه به اهمیت ورزش همگانی بود.

وی با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در برگزاری برنامه‌های ورزشی افزود: شهرداری زنجان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همواره در برنامه‌های ورزش همگانی و قهرمانی مشارکت فعال دارند و همراهی این مجموعه‌ها در توسعه فعالیت‌های ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه مؤثر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به برگزاری این مراسم به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، ادامه داد: این برنامه با همکاری مجموعه مدیریت شهری، هیأت ورزش همگانی و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده برگزار شد و اقدامی ارزشمند در راستای گسترش فعالیت‌های ورزشی در سطح شهر به شمار می‌رود.

محمدی‌پور همچنین با قدردانی از همکاری رسانه‌ها در انعکاس برنامه‌های ورزشی، بیان کرد: همراهی و تعامل دستگاه‌های مختلف موجب شده است زنجان در حوزه ورزش همگانی به‌عنوان شهری فعال شناخته شود.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی در ارتقای سلامت عمومی، گفت: توسعه فعالیت‌های بدنی در کاهش کم‌تحرکی، کنترل وزن و چربی بدن و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی، نقش مؤثری دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان بر ضرورت استمرار برنامه‌های ورزش همگانی تأکید کرد و افزود: تداوم برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند ضمن کمک به ارتقای سلامت عمومی، زمینه افزایش نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ ورزش در میان خانواده‌ها را فراهم کند.