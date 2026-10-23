به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است صادق بیتسیاح در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۴۰/۴۱ با ثبت رکورد ۴۵ متر و ۷۸ سانتیمتر در رقابت با ورزشکارانی از عراق (۲ نفر)، هند (۲ نفر)، اندونزی و فیلیپین در جایگاه اول قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد.
نماینده اندونزی با رکورد ۴۳:۵۵ سانتیمتر نایب قهرمان شد. نماینده هند نیز بر سکوی سوم ایستاد.
بیتسیاح به ترتیب موفق به ثبت پرتابهای ۴۴:۹۴ ، خطا ، ۴۵:۷۸ ، ۴۳:۸۵ ، ۴۴:۹۷ سانتیمتر و خطا شده بود. بیتسیاح پیش از این در پرتاب وزنه نیز یک برنز گرفته بود.
نماینده پرتاب نیزه مردان کشورمان با قرار گرفتن در رده اول فینال بازیهای پاراآسیایی ناگویا به مدال طلا دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است صادق بیتسیاح در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۴۰/۴۱ با ثبت رکورد ۴۵ متر و ۷۸ سانتیمتر در رقابت با ورزشکارانی از عراق (۲ نفر)، هند (۲ نفر)، اندونزی و فیلیپین در جایگاه اول قرار گرفت و مدال طلا را از آن خود کرد.
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