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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

۱۲ شهید در حمله هوایی سعودی به پایتخت یمن

۱۲ شهید در حمله هوایی سعودی به پایتخت یمن

در حملات هوایی ارتش سعودی به شهرستان «نهم» استان صنعا در یمن ۱۲ نفر شهید و چند نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، بر اساس آمار اولیه، در پی چند حمله هوایی ارتش سعودی به شهرستان نهم استان صنعا در یمن ۱۲ نفر شهید و چند نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، ارتش سعودی حمله‌ای هم به شهرستان حرض در استان حجه یمن انجام داد.

جنگنده‌های سعودی همچنین چهار حمله به دو شهرستان سحار و مجز در استان صعده انجام دادند و چهار بار شهرستان آل‌سالم در این استان را بمباران کردند.

سعودی‌ها یک مزرعه‌ در روستای المنقم شهرستان الدریهمی در استان الحدیده را هم هدف حمله هوایی قرار دادند که در پی آن تعدادی دام تلف شدند.

جنگنده‌های سعودی بندر المخا را نیز هدف حمله قرار دادند.

کد مطلب 6987125

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