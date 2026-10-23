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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

دستگیری متهم آدم‌ربایی و کشف مهمات جنگی در نیکشهر

دستگیری متهم آدم‌ربایی و کشف مهمات جنگی در نیکشهر

نیکشهر- جانشین انتظامی نیکشهر از دستگیری یکی از متهمان پرونده آدم‌ربایی در کمتر از ۴۸ ساعت و کشف سه قبضه سلاح به همراه مهمات در جریان این عملیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی نوروزی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی در شهرستان نیکشهر، شناسایی و دستگیری متهمان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

جانشین انتظامی نیکشهر افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی و تلاش شبانه‌روزی، موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت متهم مرتبط با این پرونده را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح کلاش به همراه یک تیغه خشاب و ۹ فشنگ جنگی، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه دو تیغه خشاب و ۱۱ فشنگ جنگی و یک قبضه سلاح بادی غیرمجاز کشف شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و تلاش پلیس برای دستگیری سایر متهمان و آزادی فرد ربوده‌شده ادامه دارد.

وی با تأکید بر عزم پلیس برای تأمین امنیت شهروندان گفت: برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6987129

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