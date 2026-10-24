پیش دیابت را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دلشاد، در برنامه «اینجا طبیب» رادیوسلامت، اظهار داشت: پیش دیابت مرحله‌ای حساس است که در آن سطح قندخون فرد بین محدوده طبیعی و محدوده دیابت قرار می‌گیرد.

وی افزود: اگر قندخون ناشتا در فردی به طور مداوم بین ۱۰۰ تا ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد این وضعیت پیش دیابت نامیده می‌شود این مرحله در واقع یک هشدار جدی است و اگر فرد در مدیریت سبک زندگی خود دقت نکند احتمال ابتلا به دیابت قندی در آینده بسیار بالا خواهد بود.

دلشاد تاکید کرد: برای پیشگیری از بروز دیابت در افراد مبتلا به پیش دیابت تمرکز اصلی باید بر اصلاح رژیم غذایی و افزایش فعالیت‌های ورزشی باشد.

این متخصص غدد و متابولیسم توصیه کرد: افراد از مصرف مواد قندی و غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا پرهیز کنند، همچنین فعالیت بدنی روزانه باید به گونه‌ای باشد که از افزایش وزن جلوگیری کرده یا وزن فرد را به سطح ایده‌آل برساند.

دلشاد با اشاره به یکی از داروهای رایج دیابت، افزود: در برخی موارد پزشکان برای مدیریت این وضعیت داروهایی را تجویز می‌کنند به ویژه برای افرادی که دچار پیش دیابت هستند و همزمان با چاقی و وزن بالا نیز روبرو هستند. یکی از داروهای رایج در این زمینه متفورمین است که مصرف این دارو می‌تواند در افراد پرخطر از بروز دیابت بالینی جلوگیری کند.